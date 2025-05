16 maja o godzinie 23:59 zakończyła się kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi, która formalnie rozpoczęła się 15 stycznia, wraz z publikacją w Dzienniku Ustaw postanowienia Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów. Wraz z zakończeniem kampanii wyborczej rozpoczęła się w Polsce cisza wyborcza, która będzie obowiązywać do zakończenia głosowania w wyborach prezydenckich, czyli do 18 maja, do godziny 21.

Czego nie wolno robić w czasie obowiązywania ciszy wyborczej?

W czasie trwania ciszy wyborczej – na podstawie art. 107 § 1 Kodeksu wyborczego – zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, a w szczególności zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych. W czasie ciszy wyborczej zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje.

Cisza wyborcza obowiązuje również w internecie. Nie ma obowiązku usuwania treści, które wypełniałyby znamiona materiałów naruszających ciszę, z sieci, nie wolno ich jednak modyfikować ani dodawać nowych treści o charakterze agitacyjnym. Odpowiedzialni za naruszenie ciszy mogą być też administratorzy forów i serwisów internetowych, którzy są odpowiedzialni za to, by w przestrzeni internetowej, za którą odpowiadają, nie pojawiały się nowe treści agitacyjne.

Szczególną, kwalifikowaną formą naruszenia ciszy wyborczej jest publikowanie w jej trakcie sondaży wyborczych lub prognozowanych wyników wyborów. O ile za agitację wyborczą grozi kara do 5 tysięcy złotych, to za publikację w czasie ciszy wyborczej sondaży grozi kara od 500 tysięcy do miliona złotych. Można natomiast informować o frekwencji wyborczej – informacje o cząstkowej frekwencji wyborczej, w dniu wyborów, w trakcie głosowania, podaje PKW.