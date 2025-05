Jak zauważył ekspert, „w sytuacjach partyjnych umieranie jest długie i powolne”. - Ale wydaje się, że Trzecia Droga – która została teraz piątą drogą – wyczerpała już swoje możliwości. Wczoraj wiele mówiła mina Władysława Kosiniaka-Kamysza, który stał wśród ludzi, ale samotny. Po jego mimice było widać, że go to ruszyło. Mało kto się chyba spodziewał tak niskich stanów osiąganych przez marszałka Sejmu. Chyba nie dokończył się proces pasowania Szymona Hołowni na polityka - zaznaczył Oczkoś.

Ekspert: Jarosław Kaczyński wygląda, jakby szykował się do powrotu do władzy

- Tak to wygląda, jakby prezes PiS Jarosław Kaczyński szykował się do powrotu do władzy. Mówi się, że ciało nie kłamie. Widać te emocje, które w nas są, i – o ile nie jesteśmy wyszkolonymi agentami FBI – nie potrafimy nad tym panować. Jarosław Kaczyński rzeczywiście opromieniał jak słoneczko, albo jak ktoś, kto dostał dużą dawkę adrenaliny. Powiedział nawet – ostrożnie, jak na niego – że się nie spodziewał tak dobrego wyniku - powiedział Mirosław Oczkoś. - Myślę, że wszyscy w PiS i po prawej stronie odetchnęli z ulgą. Można się było spodziewać, że skoro od tylu miesięcy kampanii kandydat niezależny nie uzyskuje wyniku PiS-u w sondażach, to zostanie na poziomie 24-26 proc. Politycy PiS-u od rana zachowują się, jakby się nawdychali środków odurzających – od radości i euforii po szaleństwo w wypowiedziach. Ale wiem, że mają widok na drugie życie polityczne i odroczoną egzekucję polityczną w przypadku, gdyby ich kandydat nie miałby szans - dodał.

Oczkoś: Nawrocki stanął do walki, po Trzaskowskim nie było tego widać

Zdaniem Oczkosia „było widać, że po ogłoszeniu exit poll była jakaś radość w sztabie Rafała Trzaskowskiego, ale brakowało energii i wiary w to, że wygrano pierwszą turę”. - Wszystko się tam zgadzało w sensie werbalnym, ale nie zgadzało się w sensie niewerbalnym. Podczas drugiego wiecu w Tarnobrzegu było już inaczej – wróciła już energia – ale pierwszy wiec w Sandomierzu to był mocny strzał w splot słoneczny. Jakby sztab i kandydat nie mogli złapać oddechu - zaznaczył ekspert.

- Nawrocki jest produktem ostatniego pół roku, został stworzony prze ludzi Szefernakera. Jedyne, czego nie udało się z niego zdjąć to plastik. Jego gestykulacja jest sztuczna, ale już mówienie, i akcentacja – tam jest gigantyczny postęp. Było to bardziej przemyślane – już w pierwszych zdaniach zaatakował Tuska - powiedział Oczkoś. - On stanął do walki, a w pierwszym odruchu nie było widać, że Trzaskowski stanął do walki. To nie znaczy, że się poddał, ale był pewnie zaskoczony tymi słynnymi żyletkami, które jego sztab przewidywał. Tylko oni przewidywali to chyba w turze drugiej, a nie w pierwszej. To niczego nie przesądza, ale na wejściu daje to większy komfort psychiczny Nawrockiemu. Jeśli się czegoś nie oczekuje, a potem to następuje, to ludzie mówią „wow”. A jak się oczekuje, a to nie następuje, to jest zawód - podkreślił.