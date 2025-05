Po godz. 18:30 przewodniczący PKW Sylwester Marciniak wystąpił na kolejnej w niedzielę konferencji prasowej.

Szef Państwowej Komisji Wyborczej ogłosił, że w 29 815 obwodowych komisjach wyborczych są łącznie 28 416 564 osoby uprawnione do głosowania. Według stanu na godz. 17:00, w pierwszej turze wyborów prezydenckich wydano 14 405 533 kart do głosowania, co oznacza, że frekwencja wyniosła 50,69 proc. Dane pochodzą ze wszystkich obwodów.

Wybory prezydenckie 2025. Jaka była frekwencja? Nowe dane

Dla porównania, w poprzednich wyborach prezydenckich w 2020 r. w pierwszej turze o tej samej porze frekwencja wynosiła 47,89 proc.

Z danych PKW wynika, że teraz do godz. 17:00 najwyższą frekwencję odnotowano w województwach mazowieckim (2,26 mln osób, 54,97 proc.), małopolskim (1,37 mln, 52,89 proc.) oraz pomorskim (0,91 mln, 52,4 proc.).

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji