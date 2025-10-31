Aktualizacja: 31.10.2025 14:40 Publikacja: 31.10.2025 13:40
Grzegorz Braun i Marek Woch
Foto: PAP/Wiktor Dąbkowski, Leszek Szymański
– Od poniedziałku z panem posłem Grzegorzem Braunem ogłosiliśmy pakt senacki, prawicowo-centrowy. Robimy kampanię od kilku miesięcy – mówił na antenie wPolsce24 Marek Woch, lider ruchu Bezpartyjni Samorządowcy, były kandydat na prezydenta.
Braun i Woch o zatwierdzonej współpracy informowali na konferencji prasowej przed Sejmem. – Tego mi brakowało do kompletu w mojej torbie. Była tam już gaśnica, sekator, przecinak, saperka. Brakowało mi klucza francuskiego – mówił lider Konfederacji Koronnej Polskiej.
W ostatnich dniach pojawił się temat możliwości utworzenia paktu senackiego między PiS a Konfederacją. Miałby być odpowiednikiem paktu senackiego ugrupowań tworzących koalicję rządzącą. Idea takiej współpracy polega na tym, by uczestnicy paktu nie wystawiali w poszczególnych okręgach kandydatów przeciwko sobie.
– Zawieranie porozumień jest rzeczą, którą oczywiście wszyscy powinniśmy rozważać, natomiast z kim te porozumienia będą zawarte? Na jakich warunkach, w których okręgach wyborczych, kiedy i pod czyim patronatem? To wszystko jest do dyskusji – mówił o tym pomyśle Krzysztof Bosak.
– W 2023, kiedy Bezpartyjni Samorządowcy kandydowali, mieliśmy ponad milion głosów. Konfederacja pod kierownictwem pana Mentzena miała 1,4 mln, PiS stracił od 2019 do 2023 roku z 48 do 34 senatorów. Pokazujemy w liczbach, że Bezpartyjni Samorządowcy i Konfederacja mają 2,5 mln głosów, a nie przełożyło się to na żaden mandat w Senacie, a PiS stracił 14 mandatów. Dziś jedyna rozsądna propozycja – moja i Grzegorza Brauna – to stworzenie paktu senackiego przez środowiska centrowe – mówił Woch na antenie wPolsce24.
Woch podkreślił, że Bezpartyjni Samorządowcy i Konfederacja Korony Polskiej są jedyną opozycją pozaparlamentarną. – Dla mnie dziś Sejm jest abstrakcją. Z mojego punktu widzenia Konfederacja nie jest opozycją. Biorą subwencje i jak mamy z nimi konkurować? – pytał. – Konfederacja, skoro jest wpuszczana do Telewizji Polskiej, to jest mainstreamem, a my działamy z Grzegorzem Braunem w oparciu o te same przepisy prawa, a nie jesteśmy wpuszczani – dodał.
-Nie będziemy czekać. Ludzie w terenie, w gminach, w powiatach i okręgach muszą się poznać i muszą się dotrzeć. Muszą nas reprezentować w terenie. Do wyborców musi trafić przekaz, że jest alternatywa – powiedział Woch.
Marek Woch jest doktorem nauk prawnych. Startował w ostatnich wyborach prezydenckich z poparciem Ogólnopolskiej Federacji „Bezpartyjni i Samorządowcy”. Do wyborów szedł z programem, który ogłosił już pod koniec poprzedniego roku Proponował wprowadzenie systemu prezydencko-parlamentarnego. Postulował też powołanie nowej funkcji – wiceprezydenta.
Woch w pierwszej turze wyborów uzyskał poparcie ponad 18 tys. wyborców (0,09 proc. głosów).
Ostatnie sondaże wskazują, że partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej mogłaby w wyborach parlamentarnych liczyć na około 5 proc. głosów, co zapewniłoby jej kandydatom miejsce w parlamencie.
