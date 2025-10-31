– Od poniedziałku z panem posłem Grzegorzem Braunem ogłosiliśmy pakt senacki, prawicowo-centrowy. Robimy kampanię od kilku miesięcy – mówił na antenie wPolsce24 Marek Woch, lider ruchu Bezpartyjni Samorządowcy, były kandydat na prezydenta.

Braun i Woch o zatwierdzonej współpracy informowali na konferencji prasowej przed Sejmem. – Tego mi brakowało do kompletu w mojej torbie. Była tam już gaśnica, sekator, przecinak, saperka. Brakowało mi klucza francuskiego – mówił lider Konfederacji Koronnej Polskiej.

PiS i Konfederacja razem do Senatu?

W ostatnich dniach pojawił się temat możliwości utworzenia paktu senackiego między PiS a Konfederacją. Miałby być odpowiednikiem paktu senackiego ugrupowań tworzących koalicję rządzącą. Idea takiej współpracy polega na tym, by uczestnicy paktu nie wystawiali w poszczególnych okręgach kandydatów przeciwko sobie.

– Zawieranie porozumień jest rzeczą, którą oczywiście wszyscy powinniśmy rozważać, natomiast z kim te porozumienia będą zawarte? Na jakich warunkach, w których okręgach wyborczych, kiedy i pod czyim patronatem? To wszystko jest do dyskusji – mówił o tym pomyśle Krzysztof Bosak.