Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nowy pakt senacki ogłoszony. Marek Woch o współpracy z Grzegorzem Braunem: Nie będziemy czekać

- Dzisiaj jedyną rozsądną propozycją - moją i Grzegorza Brauna - jest to, aby środowiska centrowo-prawicowe stworzyły pakt senacki - mówi lider ruchu Bezpartyjni Samorządowcy.

Publikacja: 31.10.2025 13:40

Grzegorz Braun i Marek Woch

Grzegorz Braun i Marek Woch

Foto: PAP/Wiktor Dąbkowski, Leszek Szymański

Przemysław Malinowski

– Od poniedziałku z panem posłem Grzegorzem Braunem ogłosiliśmy pakt senacki, prawicowo-centrowy. Robimy kampanię od kilku miesięcy – mówił na antenie wPolsce24 Marek Woch, lider ruchu Bezpartyjni Samorządowcy, były kandydat na prezydenta.

Braun i Woch o zatwierdzonej współpracy informowali na konferencji prasowej przed Sejmem. – Tego mi brakowało do kompletu w mojej torbie. Była tam już gaśnica, sekator, przecinak, saperka. Brakowało mi klucza francuskiego – mówił lider Konfederacji Koronnej Polskiej. 

PiS i Konfederacja razem do Senatu?

W ostatnich dniach pojawił się temat możliwości utworzenia paktu senackiego między PiS a Konfederacją. Miałby być odpowiednikiem paktu senackiego ugrupowań tworzących koalicję rządzącą. Idea takiej współpracy polega na tym, by uczestnicy paktu nie wystawiali w poszczególnych okręgach kandydatów przeciwko sobie.

– Zawieranie porozumień jest rzeczą, którą oczywiście wszyscy powinniśmy rozważać, natomiast z kim te porozumienia będą zawarte? Na jakich warunkach, w których okręgach wyborczych, kiedy i pod czyim patronatem? To wszystko jest do dyskusji – mówił o tym pomyśle Krzysztof Bosak.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen
Polityka
Pakt PiS–Konfederacja? Mentzen: Z Kaczyńskim dogadywać się nie zamierzam

Grzegorz Braun i Marek Woch zawiązują współpracę

– W 2023, kiedy Bezpartyjni Samorządowcy kandydowali, mieliśmy ponad milion głosów. Konfederacja pod kierownictwem pana Mentzena miała 1,4 mln, PiS stracił od 2019 do 2023 roku z 48 do 34 senatorów. Pokazujemy w liczbach, że Bezpartyjni Samorządowcy i Konfederacja mają 2,5 mln głosów, a nie przełożyło się to na żaden mandat w Senacie, a PiS stracił 14 mandatów. Dziś jedyna rozsądna propozycja – moja i Grzegorza Brauna – to stworzenie paktu senackiego przez środowiska centrowe – mówił Woch na antenie wPolsce24.

Czytaj więcej

Grzegorz Braun
Polityka
Partia Grzegorza Brauna buduje się po cichu, ale skutecznie. I chce zmienić Konstytucję RP

Woch podkreślił, że Bezpartyjni Samorządowcy i Konfederacja Korony Polskiej są jedyną opozycją pozaparlamentarną. – Dla mnie dziś Sejm jest abstrakcją. Z mojego punktu widzenia Konfederacja nie jest opozycją. Biorą subwencje i jak mamy z nimi konkurować? – pytał. – Konfederacja, skoro jest wpuszczana do Telewizji Polskiej, to jest mainstreamem, a my działamy z Grzegorzem Braunem w oparciu o te same przepisy prawa, a nie jesteśmy wpuszczani – dodał.

-Nie będziemy czekać. Ludzie w terenie, w gminach, w powiatach i okręgach muszą się poznać i muszą się dotrzeć. Muszą nas reprezentować w terenie. Do wyborców musi trafić przekaz, że jest alternatywa – powiedział Woch.

Kim jest Marek Woch?

Marek Woch jest doktorem nauk prawnych. Startował w ostatnich wyborach prezydenckich z poparciem Ogólnopolskiej Federacji „Bezpartyjni i Samorządowcy”. Do wyborów szedł z programem, który ogłosił już pod koniec poprzedniego roku Proponował wprowadzenie systemu prezydencko-parlamentarnego. Postulował też powołanie nowej funkcji – wiceprezydenta. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Kandydat na prezydenta Marek Woch: Polska powinna mieć broń jądrową
Polityka
Kandydat na prezydenta Marek Woch: Polska powinna mieć broń jądrową

Woch w pierwszej turze wyborów uzyskał poparcie ponad 18 tys. wyborców (0,09 proc. głosów).

Ostatnie sondaże wskazują, że partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej mogłaby w wyborach parlamentarnych liczyć na około 5 proc. głosów, co zapewniłoby jej kandydatom miejsce w parlamencie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Osoby Grzegorz Braun Senat Marek Woch Bezpartyjni Samorządowcy Konfederacja Korony Polskiej

– Od poniedziałku z panem posłem Grzegorzem Braunem ogłosiliśmy pakt senacki, prawicowo-centrowy. Robimy kampanię od kilku miesięcy – mówił na antenie wPolsce24 Marek Woch, lider ruchu Bezpartyjni Samorządowcy, były kandydat na prezydenta.

Braun i Woch o zatwierdzonej współpracy informowali na konferencji prasowej przed Sejmem. – Tego mi brakowało do kompletu w mojej torbie. Była tam już gaśnica, sekator, przecinak, saperka. Brakowało mi klucza francuskiego – mówił lider Konfederacji Koronnej Polskiej. 

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Posłowie PiS w czasie konferencji prasowej
Polityka
Sondaż: Wiemy, jak sprawa sprzedaży działki pod CPK wpłynęła na postrzeganie PiS
Otwarcie linii produkcyjnej w Zakładzie Dawtona w Milejowie-Osadzie. W wydarzeniu wzięli udział poli
Polityka
„Daj plusa na Telusa”. Firma z działką pod CPK robiła kampanijne gadżety dla polityków PiS
Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica)
Polityka
Włodzimierz Czarzasty o działce pod CPK: Hipoteza - 380 mln zł do podziału
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Radosław Sikorski, Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz
Polityka
Nowy ranking zaufania: Karol Nawrocki pierwszy, Szymon Hołownia ostatni
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie