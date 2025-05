Czy jest za powstaniem w nowych baz wojsk amerykańskich? – Ważne, aby pozostały obecne – społeczeństwo nie jest informowane ani przez prezydenta ani przez rząd – jak jest i jak ma być – odpowiada nam.

A jaki procent PKB państwo powinno wydawać na obronę narodową? Unika jednoznacznej odpowiedzi. Jego zdaniem pytanie powinno brzmieć zależnie od okoliczności: czy w czasie pokoju, czy wojny.

Czy według Marka Wocha powinna powstać europejska armia?

Czy jest zatem za zmianą struktury dowodzenia Siłami Zbrojnymi? Na ten temat trwa bowiem dyskusja, w związku z prezydenckim projektem zamian systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi. – Konstytucja RP z 1997 r. art. 134 ust. 4. stanowi, że na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym samym trybie może on Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych odwołać. Kompetencje Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasady jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej określa ustawa. Na ten czas nie wiele można zrobić. Osobiście uważam, że to prezydent na czas wojny powinien być wodzem skoro wybierają go miliony obywateli – uważa kandydat. Unika jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy polskie wojsko powinno uczestniczyć w misji stabilizacyjnej po zawarciu pokoju na Ukrainie? Jego zdaniem słowo stabilizacja „to nowomowa”. – Ponadto Konstytucja RP w art. 85 ust. 1 wprost stanowi, że obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona ojczyzny. Dyskusje o „wysyłaniu” gdzieś polskich żołnierzy, to niepoważne polityczne gawędy. Wysłać politycy, co najwyżej mogą paczkę lub list do bliskich – tłumaczy nam.

A może powinna powstać europejska armia? – Nie, mamy bardzo zdolnych żołnierzy poczynając od generałów i nie muszą być wykonawcami poleceń z innych państw. Natomiast rozwijanie współpracy powinno być – odpowiada. Na razie nie ujawnia, kim są jego doradcy do spraw obronnych i kto zostanie szefem BBN. – Kwestie personalne po wyborach – kwituje Marek Woch.