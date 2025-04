Nawrocki: Polska powinna uczestniczyć w programie Nuclera Sharing

Podkreśla on, że będzie kontynuował działania prezydenta Andrzeja Dudy oraz rządu PiS, by dołączyć do programu Nuclear Sharing. – Nie jest żadną tajemnicą, że Federacja Rosyjska rozbudowuje potencjał umożliwiający przechowywanie broni jądrowej na Białorusi i w obwodzie królewieckim. Widzą to wszyscy, poza obecnym rządem, który na sprawy bezpieczeństwa patrzy przez palce. Reżim Putina rozumie tylko argument siły, więc naszym obowiązkiem jest zadbanie o odpowiedni potencjał odstraszania Sił Zbrojnych RP. Będąc jednym z liderów wydatków na obronność w NATO, Polska musi zadbać o odpowiednią pozycję w sojuszu. Powinniśmy stać się uczestnikiem programu Nuclear Sharing, czyli programu udostępniania amerykańskiej broni jądrowej dla niektórych państw NATO. Członkami programu są państwa wydające na obronność w relacji do PKB mniej niż Polska. Nie ma żadnych powodów, dla których nasze uczestnictwo w programie mogłoby być kwestionowane – uważa Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki: armia ma liczyć milion rezerwistów

Pytany o przywrócenie poboru wskazuje, że obecny rząd zahamował proces rekrutacji do Wojska Polskiego. – Tylko w pierwszym roku rządu Tuska dynamika naboru spadła trzykrotnie – w 2023 roku liczebność armii zwiększyła się o 30 tys., a w 2024 roku zaledwie o 10 tys. Zaproponuję rozwiązania systemowe oraz ustawowe, które wprowadzą realny system zachęt oparty na fundamentalnej zasadzie dobrowolności – czyli bez powrotu do obowiązkowego poboru – który doprowadzi do znacznego zwiększenia liczebności rezerwy – tak, żeby w ciągu dziesięciu lat liczba wyszkolonych rezerwistów osiągnęła 1 milion. Jest wiele mechanizmów, które mogą w tym pomóc, takie jak np. świadczenie finansowe za udział w ćwiczeniach wojskowych, zachęty i premie podatkowe dla pracodawców czy wprowadzenie – wzorem Wojsk Obrony Terytorialnej – uposażenia za gotowość dla rezerwistów – wskazuje Karol Nawrocki.

Jako prezydent RP nigdy nie podpiszę zgody na udział naszego wojska w operacji w Ukrainie Dr Karol Nawrocki

Dodaje, że będzie zabiegał, aby liczebność wojsk amerykańskich w Polsce zwiększała się, a budżet na obronę narodową wynosił 5 proc. PKB. – Zgodnie z ustawą budżet przeznaczony na wzmacnianie Sił Zbrojnych RP powinien być dodatkowo uzupełniany środkami pozabudżetowymi pochodzącymi z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych RP o wysokości co najmniej 50 miliardów złotych rocznie. Dzięki temu budżet na obronność przekroczy 200 miliardów złotych już w 2026 roku – tłumaczy nam.

Karol Nawrocki: nie wyślę wojska na Ukrainę

Nie ukrywa, że jest przeciwnikiem udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misji stabilizacyjnej po zawarciu pokoju w Ukrainie. – Nikt – ani prezydent Zełenski, ani obywatele Ukrainy, ani państwa tzw. starej Unii Europejskiej – nie może wymagać od nas, żeby wysłać na Ukrainę naszych żołnierzy. My byliśmy pierwsi, którzy ruszyli z pomocą Kijowowi. Robiliśmy to po to, aby przede wszystkim nie doprowadzić do zbliżenia granicy rosyjskiej do Polski, a po drugie, żeby Ukraina mogła skutecznie odbierać atak reżimu Putina, który tę wojnę wywołał. Wtedy państwa tzw. starej Unii Europejskiej chowały głowę w piasek. Jako prezydent RP nigdy nie podpiszę zgody na udział naszego wojska w tej operacji – stwierdził.