Gdy okazało się, że kandydatem do Sejmu z PO będzie dziennikarz Bogusław Wołoszański na portalu X napisał: „Sensacją XXI wieku jest to, że wytrawni agenci komunistycznego wywiadu znudzili się pracą na zapleczu i chcą brać odpowiedzialność za demokrację (sic!). BBC News się ucieszy, Wielka Brytania się ucieszy, NATO się ucieszy – to między innymi na nich agent »Rewo«/»Ben« donosił”.

Nawrocki: Musimy się szybko budzić

Odrzucając zarzuty o upolitycznienie IPN, Nawrocki tłumaczył w wywiadzie dla PAP: – Te niepokojące głosy ze strony środowisk postkomunistycznych dążących do likwidacji IPN rozbijają się o naszą aktywność i doświadczenie. IPN nie wchodzi do polityki, to polityka pcha się do IPN za sprawą postkomunistów.

Jednak podsumowując ostatnie miesiące rządów koalicji KO–Trzecia Droga–Lewica, stwierdził: zrezygnowano z reparacji, rozwalono system edukacyjny, rezygnując z wielu ważnych, patriotycznych wydarzeń i bohaterów, zapoczątkowano proces rekomunizacji i reubekizacji, przypomniał też o „powracającej pedagogice wstydu”.

Nawiązując do zatrzymania posła Marcina Romanowskiego i sporu wokół zmiany wystawy w Muzeum II Wojny Światowej pisał: „Posłów z immunitetem bezprawnie aresztują, kamerują – i wypuszczają na wolność. Bohaterów narodowych zdrapują, usuwają, starają się ośmieszyć („Myszka Miki”) – i przywracają (deklarują, że przywrócą). Ambasadorów odwołują – a w istocie zostawiają. Musimy się szybko budzić, bo ktoś robi sobie nieładne żarty z naszej pięknej, kochanej Polski”.