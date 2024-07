IPN likwiduje sowiecki pomnik. Prezes z problematyczną ochroną

Koparka powaliła, a młot rozkruszył pomnik Kombatantów RP w Nowogardzie, który wcześniej nazywany był pomnikiem Braterstwa Broni. Jest to już 41. monumentem zdemontowany w ramach dekomunizacji, o co zaapelował do samorządów prezes IPN Karol Nawrocki. W tym miejscu powstanie fontanna – zapowiedział burmistrz Michał Wiatr.

Reklama

Czytaj więcej Historia Młot rozbije kolejny pomnik Armii Czerwonej 5 maja zostanie zdemontowany „pomnik wdzięczności Armii Czerwonej” w Głubczycach. Akcja rozbiórki zostanie przeprowadzona przez IPN.

Obiekt został zbudowany przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wdzięczności w Nowogardzie. Jak przypomina IPN z inicjatywą wyszli członkowie powiatowego komitetu Frontu Jedności Narodu. Pomnik Braterstwa Broni odsłonięto 7 listopada 1972 r. w 55. rocznicę wybuchu rewolucji październikowej. Na cokole zostali umieszczeni dwaj średniowieczni rycerze oraz czerwonoarmista z gwiazdą na hełmie i żołnierz Ludowego Wojska Polskiego. W 1992 r. pomnik został wyremontowany, a w 1995 r. przemianowany na pomnik Kombatantów III RP. Z hełmu czerwonoarmisty skuto gwiazdę.

Apel do samorządów o usunięcie symboli komunistycznych

Prezes IPN doktor Karol Nawrocki w marcu 2022 r. zaapelował do samorządów o usunięcie z przestrzeni publicznej wszelkich nazw i symboli wciąż upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia bądź daty symbolizujące komunizm. Powołał się na realizację ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.

Z tego powodu prezes IPN został uznany przez Rosję za osobę, którą należy ścigać. Jest poszukiwany przez rosyjskie MSW. Dlatego Instytut postanowił wynająć ochronę fizyczną dla prezesa.