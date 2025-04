Zdaniem generała bardzo dobrym wskaźnikiem jest to, że w przypadku wybuchu wojny, aż 48 proc. byłoby gotowych walczyć za Polskę, a 19 proc. współpracowałaby z organizacjami charytatywnymi i humanitarnymi. Zatem to także pokolenie empatii, solidarności i chęci wspierania działań pozamilitarnych. Ale z badania wynika także, że co czwarty młody Polak w momencie wybuchu wojny wyjechałby z kraju.



Na kim się wzorują? 54 proc. badanych uznaje za najważniejszych najbliższych członków rodziny, 6 proc. wybitnych wojskowych, 5 proc. wskazuje celebrytę, 4 proc. wybitne postaci świata polityki i nauki, a tylko dla 1 proc. autorytetem są nauczyciele, jednocześnie 22 proc. nie jest w stanie wskazać żadnego osobowego autorytetu.

Pokolenie Z, czyli cyfrowi tubylcy

Płk dr Robert Reczkowski z CDiSSZ w Bydgoszczy, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przyznaje, że pokolenie Z postrzega siebie jako „cyfrowych tubylców”. Charakteryzuje ich łatwość korzystania z nowinek technologicznych (31 proc. wskazań). Ich pewność siebie wynika z łatwego dostępu do informacji i wiedzy. Głównym źródłem informacji są media społecznościowe, mają oni stały dostęp do informacji często w uproszczonej formie, to często krótkie, szybkie, atrakcyjne wizualne przekazy dostępne na żądanie. Zwraca jednak uwagę, że platformy społecznościowe np. FB, TikTok, Instagram są wykorzystywane do prowadzenia wojny kognitywnej przez naszych adwersarzy.

Analitycy wskazali, że ważna dla tego pokolenia jest stabilność finansowa, przywiązanie wagi do pozostania w pobliżu rodziny, ale też pragmatyczne podejście do planowania swojej przyszłości. Co mogłoby ich zachęcić do służby wojskowej? Stałe zwiększanie wysokości wynagrodzenia (27 proc.), pełnienie służby w pobliżu miejsca zamieszkania (25 proc.), dodatkowe przywileje i perspektywa rozwoju indywidualnego – po 20 proc. wskazań.

– Niezwykle plastyczna masa, która ciągle się zmienia, to cyfrowe pokolenie, które jest bardzo podatne na różne wpływy, dlatego staramy się robić wszystko, aby byli świadomi zagrożeń – mówi „Rz” Tomasz Gałucha, nauczyciel przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim.