„Latające czołgi” szybciej przejdą na emeryturę? USA chcą wycofać je ze służby

Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zostać wkrótce podjęta przez amerykański Kongres.

Reklama

Wszystkie samoloty A-10 Thunderbolt II zostaną wycofane ze służby w Stanach Zjednoczonych do 2027 roku?

Wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II rozpoczęło się w Stanach Zjednoczonych w 2023 roku i w pierwotnych założeniach miało potrwać do końca tej dekady. Jednak, jak donoszą amerykańskie media, obecny prezydent Donald Trump jest zwolennikiem szybszej rezygnacji ze starszych maszyn. Aktualnie w służbie pozostają 162 Warthogi. Wszystkie one mają przejść na emeryturę do 2027 roku, czyli wcześniej niż było to zakładane jeszcze jakiś czas temu.

Wniosek USAF obejmuje nie tylko popularne Warthogi, ale również kilkaset innych maszyn. Wycofanie ich ze służby ma, zdaniem ekspertów, pomóc w odmłodzeniu amerykańskich sił powietrznych.

W Stanach Zjednoczonych od dawna trwa spór między zwolennikami a przeciwnikami A-10 Thunderbolt II. Ci pierwsi podkreślają, że żaden inny samolot nie jest równie skuteczny w zakresie bliskiego wsparcia powietrznego. Natomiast przeciwnicy wytykają maszynie jej podatność na nowoczesne systemy obrony powietrznej.