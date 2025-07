Pentagon zapewnia o „solidnych opcjach” dalszej pomocy dla Ukrainy

Polityczne tło decyzji Donalda Trumpa

Wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy przez administrację Donalda Trumpa ma silny wymiar polityczny. Prezydent USA uzasadniał tę decyzję brakiem wystarczającej woli pokojowej ze strony prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz jego „niewystarczającą wdzięcznością” wobec USA, co zarzucił ukraińskiemu przywódcy podczas nieudanego spotkania w Gabinecie Owalnym, podczas którego doszło do niespotykanej w tym miejscu awantury i do wyproszenia ukraińskiej delegacji z Białego Domu.

Od tego momentu Donald Trump często wracał do oskarżeń wobec Ukrainy, że mogła powstrzymać rosyjską inwazję, a nie zabiegała o pokój.

Ukraina ostrzega przed wzmocnieniem Rosji

Decyzja o wstrzymaniu pomocy została przez Kijów odebrana jako poważne zagrożenie dla zdolności obronnych Ukrainy, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby rosyjskich ataków rakietowych i dronów wymierzonych w ukraińskie miasta. Ukraińskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że stabilność i przewidywalność dostaw broni, zwłaszcza systemów obrony powietrznej, są kluczowe dla skutecznej obrony walczącego z Rosją kraju.