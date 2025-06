Do udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu elektrofizjologii i elektroterapii będą uprawnione wyłącznie OK II i OK III. Kardiologia interwencyjna będzie realizowana w OK II i OK III, z wyjątkiem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w stanach nagłych. OK II i OK III będą także wyznaczać koordynatora opieki kardiologicznej i zapewniać ciągłość opieki kardiologicznej.

Kwalifikacja na poszczególne poziomy KSK będzie oparta na kryteriach odnoszących się m.in. do liczby i kwalifikacji personelu medycznego oraz potencjału diagnostyczno-terapeutycznego obejmującego posiadane komórki organizacyjne oraz organizację udzielania świadczeń zapewniającego odpowiednią jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń gwarantowanych oraz rodzaju wykonywanych procedur medycznych, a w przypadku CDK, również liczby wykonywanych procedur medycznych lub liczby świadczeniobiorców, którym są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.

Ustawa zasadniczo wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem niektórych przepisów.