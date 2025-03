Pacjenci kardiologiczni dostaną elektroniczną kartę. Rząd przyjął projekt

Eksperci zastrzegają jednak, że na rozważania, czy KSK poprawi efektywność leczenia, należy poczekać do momentu, gdy pojawią się projekty rozporządzeń. To w nich będą zawarte szczegółowe wymagania dla każdego z trzech poziomów opieki kardiologicznej. Zatem dopiero wtedy będzie wiadomo, kto i na jakich zasadach może realizować zadania sieci kardiologicznej. – Diabeł tkwi w szczegółach i może się okazać, że zbyt rygorystyczne wymogi wyeliminują wielu potencjalnych wykonawców – tłumaczy radca prawny Michał Grabiec z kancelarii GW Legal Grabiec & Wójcik, specjalizujący się w prawie medycznym.

– Do projektu ustawy zgłoszono prawie 200 poprawek i wątpliwości. Były to uwagi zgłaszane przez środowisko medyczne, samorząd, czyli podmioty znające problemy systemu ochrony zdrowia od podszewki. Część zastrzeżeń zostało uwzględnionych, ale przeważnie resort zdrowia bronił swojego projektu. Uwzględniono poprawki zgłoszone przez NFZ, czyli tak naprawdę samego rządu, bo przecież prezes NFZ bezpośrednio podlega ministrowi zdrowia. Odrzucono natomiast kilka uwag zgłoszonych przez szpitale, które sieć kardiologiczną będą w praktyce realizować. Na przykład jeden ze szpitali postulował, aby wyłączyć wymóg posiadania umowy z NFZ na zakres kardiologii, bo można realizować sieć kardiologiczną, a niekoniecznie mieć umowę na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z NFZ. Resort właściwie nie odniósł się do tych zastrzeżeń – mówi mec. Michał Grabiec.

Wprowadzenie KSK jest warunkiem do uzyskania pieniędzy z KPO

Ustawa o Krajowej Sieci Kardiologicznej stanowi jeden z „kamieni milowych” zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy. Środki z KPO mają natomiast zostać przeznaczone na modernizację systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu