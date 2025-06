W kontekście interwencji Metzady w celach więźniów Ben-Gwir stwierdził, że „to jest polityka”, której on sobie życzy. – Zero tolerancji dla okazywania radości. Zero tolerancji dla wspierających Iran. Wsparcie dla Iranu to wsparcie dla terroru, a każdy, kto wspiera terror, musi być zatrzymany – dodał.

Iran prowadzi odwetowy ostrzał Izraela po tym, jak 13 czerwca Izrael rozpoczął operację „Powstający Lew”, w ramach której atakuje cele związane z irańskim programem nuklearnym, ale też cele wojskowe i siedziby irańskich władz.