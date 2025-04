Niepewna przyszłość Centrum Lemkina, które dokumentuje rosyjskie zbrodnie w Ukrainie

Ministerstwo Kultury przyznaje, że „nie zostały nawiązane nowe umowy zlecenia z osobami dokumentującymi zbrodnie rosyjskie” w Centrum Lemkina działającym przy Instytucie Pileckiego. Zdaniem przedstawicieli resortu istnieją wątpliwości co do zgodności z prawem powołania i funkcjonowania Centrum od roku 2022. – To jest argument polityczny – mówi nam osoba do niedawna związana z Instytutem.