Ukraińska diaspora i dyplomacja docenia niezwykłe zaangażowanie instytutu w sprawy ukraińskie. Organizował wiele dyskusji czy wystaw związanych z rosyjską agresją.

Nowy szef Instytutu Pileckiego o problemach z oddziałem w Berlinie. Pisma do centrali w języku niemieckim

– Wszelkie pogłoski na temat zamknięcia oddziału w Berlinie są całkowicie bezpodstawne. Nie znaczy to, że nie ma problemów z tą placówką – mówi „Rzeczpospolitej” Krzysztof Ruchniewicz, dyrektor Instytutu Pileckiego od listopada ubiegłego roku. Dodaje, że nie doczekał się jeszcze budżetu z berlińskiego oddziału zgodnego z wytycznymi oraz przypisania wydatków określonym przedsięwzięciom. Wyraża zastrzeżenia co do działań placówki: nadmierną uwagę przywiązuje do działań informacyjno-publicystycznych, co nie jest do końca zgodne z ustawą o Instytucie Pileckiego jako placówki badawczej. Równocześnie jego zdaniem nie ma w zespole oddziału ani jednego naukowca z prawdziwego zdarzenia.

Irytację budzi w Warszawie także funkcjonowanie oddziału w Berlinie na podstawie niemieckiego prawa pracy. Jest to zgodne z regulacjami unijnymi, jednak zdumienie wywołują pisma kierowane do warszawskiej centrali w języku niemieckim. W końcu jest to polska placówka finansowana przez Polskę, co kosztuje rocznie około 14 mln zł.

Równocześnie w Warszawie można spotkać opinie, że oddział instytutu w Berlinie stara się uniezależnić całkowicie od centrali i w gruncie rzeczy w ten czy inny sposób stoi za akcją apeli do polskich władz. Z kolei założenie w berlińskiej placówce związków zawodowych i powstanie rady zakładowej (Betriebsrat), mającej prawo udziału w podejmowaniu wielu decyzji, w tym personalnych, miało na celu zapobieżenie jakimkolwiek zmianom personalnym w Berlinie.