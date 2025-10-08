Aktualizacja: 08.10.2025 10:21 Publikacja: 08.10.2025 09:55
Lider Konfederacji Sławomir Mentzen
Foto: PAP/Paweł Supernak
Sławomir Mentzen był pytany o ewentualny pakt senacki, czyli wspólną listę PiS i Konfederacji w następnych wyborach do Senatu. Możliwość takiego rozwiązania dopuszczał jeden z prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, były szef resortu edukacji Przemysław Czarnek.
Czy lider Konfederacji byłby za paktem senackim i dogadałby się w tej sprawie z prezesem PiS? – Jarosław Kaczyński bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać, że nie będzie żadnej koalicji z nami; obraża nas, kłamie na nasz temat, więc nie wydaje mi się, żebym chciał rozmawiać na temat paktu senackiego z Jarosławem Kaczyńskim, natomiast mógłbym porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim – odparł Mentzen.
Na uwagę, że prezydent nie stoi na czele żadnej partii, poseł Konfederacji ocenił, że „to tym lepiej”. – Gdyby na przykład Karol Nawrocki był gospodarzem paktu senackiego szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie – podkreślił. – Z Kaczyńskim dogadywać się nie zamierzam, bo nie jest to człowiek, który dotrzymuje umów, z którym warto rozmawiać, natomiast Karol Nawrocki wydaje się bardzo dobrym patronem takiej ewentualnej szerokiej listy – kontynuował Sławomir Mentzen.
– Karol Nawrocki byłby świetnym gospodarzem takiego porozumienia – oświadczył, odpowiadając na pytanie, czy pakt senacki Konfederacji z PiS-em byłby możliwy tylko pod patronatem prezydenta.
Latem lider Konfederacji po raz kolejny wziął udział w serii spotkań z mieszkańcami różnych miast, organizowanych pod hasłem „Piwo z Mentzenem”, na które zaproszeni byli też politycy z innych partii, m.in. wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki, były premier. Pytany o sprawę w środę w Radiu Zet poseł Konfederacji wyznał, że nie zaprosi na „Piwo z Mentzenem” Jarosława Kaczyńskiego. – Gdy mniej więcej w czerwcu Jarosław Kaczyński zaproponował rozmowę o rządzie technicznym, napisałem że z chęcią z nim na ten temat porozmawiam, to Kaczyński odparł, że nie jestem godzien rozmowy z nim, bo jestem za młody. Nasza proporcja wieku od czerwca się nie zmieniła, dalej jestem za młody, więc skoro moja pierwsza propozycja spotkania została tak odrzucona, to nie będę drugi raz jej ponawiał – kontynuował.
W kontekście dawnych słów prezesa PiS o Konfederacji bez Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna Sławomir Mentzen był pytany o „wymogi personalne”, jeśli chodzi o ewentualny sojusz jego partii z Prawem i Sprawiedliwością w 2027 r. – To nie są wymogi personalne, to jest po prostu pewien sposób widzenia rzeczywistości, a rzeczywistość wygląda tak, że póki tam głową jest Jarosław Kaczyński, a jego prawą ręką Mateusz Morawiecki, to będzie bardzo ciężko się porozumieć – powiedział. Dodał, że w przypadku odejścia Kaczyńskiego i Morawieckiego porozumienie Konfederacji i PiS „jawi się jako coś możliwego do zrobienia”. – Jeżeli nie dojdzie do odejścia, to pewnie nie będzie żadnego porozumienia – stwierdził Mentzen.
Pytany o swe relacje z prezydentem poseł powiedział, że zna numer prywatnego telefonu Karola Nawrockiego i z niego korzysta, ostatni raz „parę dni temu”. Nie chciał ujawnić, czego dotyczyła rozmowa ani jak często rozmawia z prezydentem. – To jest nasza sprawa – uciął. Sławomir Mentzen mówił w Radiu Zet, iż nie widzi powodu, dla którego jego relacje z Nawrockim miałyby się „mocno pogorszyć”. – Karol Nawrocki w wielu sprawach się po prostu z nami zgadza, nie widzę powodu, żeby walczyć z kimś, kto ma bardzo zbliżone poglądy - stwierdził. - Póki co jestem dosyć zadowolony z prezydentury Karola Nawrockiego – wyznał poseł.
