Sławomir Mentzen był pytany o ewentualny pakt senacki, czyli wspólną listę PiS i Konfederacji w następnych wyborach do Senatu. Możliwość takiego rozwiązania dopuszczał jeden z prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, były szef resortu edukacji Przemysław Czarnek.

Czy lider Konfederacji byłby za paktem senackim i dogadałby się w tej sprawie z prezesem PiS? – Jarosław Kaczyński bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać, że nie będzie żadnej koalicji z nami; obraża nas, kłamie na nasz temat, więc nie wydaje mi się, żebym chciał rozmawiać na temat paktu senackiego z Jarosławem Kaczyńskim, natomiast mógłbym porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim – odparł Mentzen.

Sławomir Mentzen: Nie zamierzam dogadywać się z Jarosławem Kaczyńskim

Na uwagę, że prezydent nie stoi na czele żadnej partii, poseł Konfederacji ocenił, że „to tym lepiej”. – Gdyby na przykład Karol Nawrocki był gospodarzem paktu senackiego szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie – podkreślił. – Z Kaczyńskim dogadywać się nie zamierzam, bo nie jest to człowiek, który dotrzymuje umów, z którym warto rozmawiać, natomiast Karol Nawrocki wydaje się bardzo dobrym patronem takiej ewentualnej szerokiej listy – kontynuował Sławomir Mentzen.

– Karol Nawrocki byłby świetnym gospodarzem takiego porozumienia – oświadczył, odpowiadając na pytanie, czy pakt senacki Konfederacji z PiS-em byłby możliwy tylko pod patronatem prezydenta.