Przemysław Czarnek nie wyklucza koalicji ze Sławomirem Mentzenem, ale stawia warunek

– On oskarżył prezesa Jarosława Kaczyńskiego o to, że jest winien śmierci samobójczej Andrzeja Leppera, choroby wicepremiera Gowina czy bardzo groźnej choroby Zbigniewa Ziobry. To są już rzeczywiście obraźliwe sformułowania – powiedział poseł PiS Przemysław Czarnek, odnosząc się w Radiu Plus do lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Zapewnił przy tym, że PiS pozostaje otwarte na ewentualną koalicję.

Publikacja: 18.09.2025 12:41

Poseł PiS Przemysław Czarnek

Jakub Czermiński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak Przemysław Czarnek ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego?
  • Czy zdaniem byłego ministra edukacji aktywność prezydenta i jego otoczenia to zagrożenie dla PiS?
  • Jak Przemysław Czarnek zapatruje się na ewentualną koalicję PiS z Konfederacją?
  • Jaki warunek poseł PiS stawia Sławomirowi Mentzenowi?

Od niespełna półtora miesiąca Karol Nawrocki pełni urząd prezydenta Polski. Czy to dzisiaj postać numer jeden na polskiej prawicy? – Bez wątpienia – odparł pytany o to w Radiu Plus poseł PiS Przemysław Czarnek, były szef resortu edukacji i nauki.

– Jest przywódcą ośrodka, który dzisiaj wiedzie prym, jeśli chodzi o kształtowanie polityki Polski. Spodziewaliśmy się tego, po to robiliśmy kampanię doktorowi Karolowi Nawrockiemu, po to wybieraliśmy go na prezydenta. Ośrodek oddziaływania (...) na rzeczywistość polityczną w Polsce, także międzynarodową, to jest ośrodek prezydencki – dodał.

Prezydentura Karola Nawrockiego. Przemysław Czarnek jest zachwycony

Czarnek był pytany, czy widzi błędy i niedociągnięcia w dotychczasowej prezydenturze Nawrockiego. – Jeśli pan redaktor widzi jakieś błędy, to proszę mi powiedzieć, będę z panem dyskutował, bo ja przy tak zadanym pytaniu nie widzę odpowiedzi negatywnej, to znaczy nie jestem w stanie wskazać żadnego błędu. Wręcz przeciwnie, jestem zachwycony tym, co się dzieje przez miesiąc i tydzień – odpowiedział, zwracając się do prowadzącego.

Były minister usłyszał pytanie, czy nie uważa, że perspektywy, jakie rysują się przed Nawrockim i jego otoczeniem, są zagrożeniem dla PiS. W odpowiedzi podkreślił, że to „Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło kandydaturę doktora Karola Nawrockiego”. Dodał, że kampania wyborcza obecnego prezydenta była robiona przez PiS, PiS zbierał na nią także środki finansowe.

– Dzisiaj w Kancelarii Prezydenta oprócz Sławomira Cenckiewicza, który jest człowiekiem z IPN-u i niezależnym od PiS-u, to jednak czterech głównych ministrów – Bogucki, Szefernaker, Przydacz, Andruszkiewicz – to są ludzie wprost z Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym trudno, żebyśmy się nie cieszyli, że Karol Nawrocki wykazuje się ogromną aktywnością, a nasi ministrowie ogromną pracą, bo po to ich wybieraliśmy – powiedział Czarnek.

PiS, Konfederacja i głosowanie ws. penalizacji propagowania banderyzmu

Poseł Prawa i Sprawiedliwości był też w Radiu Plus pytany o napięcia między PiS a Konfederacją. – Agenda Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji w wielu miejscach jest zbieżna – ocenił. Wspomniał o projekcie przepisów dotyczących zakazu propagowania banderyzmu. – Tę ustawę napisałem ja i Karol Nawrocki latem ubiegłego roku, a w grudniu stanęła ona na pierwszym czytaniu w Sejmie i ja byłem przedstawicielem wnioskodawców. Zakaz banderyzmu, łącznie ze zmianami w Kodeksie karnym i zrównaniem kłamstwa wołyńskiego z kłamstwem oświęcimskim, to autorstwo moje i Karola Nawrockiego – wskazał. – Na szczęście Krzysztof Bosak (jeden z liderów Konfederacji – red.) to popiera, z czego się bardzo cieszę – zaznaczył.

Uwagę, że inny lider Konfederacji, Sławomir Mentzen, głosował przeciw penalizacji promowania banderyzmu (tłumaczył potem, że jest za pełną wolnością słowa), Przemysław Czarnek skomentował w czwartek mówiąc, że „to pojedynczy przypadek w Konfederacji”. – Wszyscy inni koledzy z Konfederacji to popierają, bardzo za to dziękuję – dodał.

Czy możliwa jest koalicja PiS–Konfederacja?

W ostatnim czasie Mentzen wypowiedział wiele krytycznych uwag m.in. pod adresem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Poseł PiS był o to pytany w kontekście spekulacji na temat możliwej współpracy obu partii po wyborach (według sondaży, ani PiS, ani KO nie mogłyby stworzyć większości bez Konfederacji).

– Dalej jestem zwolennikiem szukania koalicjantów, jeśli oni są potrzebni. Jeśli mielibyśmy przejmować władzę dzisiaj, ponieważ upadłby rząd Donalda Tuska, to trzeba się dogadywać w ramach tej większości sejmowej. Nie spodziewam się, żeby można było się dogadać z kimś innym jak z Konfederacją i na przykład z PSL-em czy z częścią Polski 2050, czy nawet pojedynczymi posłami z innych ugrupowań – odparł, deklarując, że w PiS jest „otwartość na koalicję”.

Kilka dni temu prezes PiS odrzucił możliwość współpracy politycznej ze Sławomirem Mentzenem. Pytany o to Przemysław Czarnek powiedział w Radiu Plus, że w PiS jest 190 posłów i że są to osoby o różnych poglądach, ponieważ „Prawo i Sprawiedliwość jest jedną wielką koalicją poglądów od centrum po daleko idącą prawicę”.

Były minister edukacji przypomniał, że Mentzen nazwał Kaczyńskiego „politycznym gangsterem”. Ocenił, że to „żadna sprawa” i że lider Konfederacji „powiedział dużo gorsze rzeczy”. – On oskarżył prezesa Jarosława Kaczyńskiego o to, że jest winien śmierci samobójczej Andrzeja Leppera, choroby wicepremiera Gowina czy bardzo groźnej choroby Zbigniewa Ziobry. To są już rzeczywiście obraźliwe sformułowania – powiedział.

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Czy to znaczy, że możliwa jest koalicja PiS z Konfederacją, ale nie z Mentzenem? – Koalicja z Mentzenem również, jeśli Mentzen przeprosi i pójdzie po rozum do głowy – odparł Czarnek. Według niego Sławomir Mentzen prawdopodobnie „strasznie przeżył” porażkę w wyborach prezydenckich (zajął trzecie miejsce), bo zachowuje się „nie tak, jak się zachowywał przed wyborami”. – Szkoda. Ale jest zawsze czas na to, żeby wrócić do zrównoważonych wypowiedzi – stwierdził polityk PiS.

Źródło: rp.pl / Radio Plus

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość Prezydent Rzeczypospolitej Osoby Krzysztof Bosak Sławomir Mentzen Przemysław Czarnek Karol Nawrocki

