Prezydentura Karola Nawrockiego. Przemysław Czarnek jest zachwycony

Były minister usłyszał pytanie, czy nie uważa, że perspektywy, jakie rysują się przed Nawrockim i jego otoczeniem, są zagrożeniem dla PiS. W odpowiedzi podkreślił, że to „Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło kandydaturę doktora Karola Nawrockiego”. Dodał, że kampania wyborcza obecnego prezydenta była robiona przez PiS, PiS zbierał na nią także środki finansowe.

– Dzisiaj w Kancelarii Prezydenta oprócz Sławomira Cenckiewicza, który jest człowiekiem z IPN-u i niezależnym od PiS-u, to jednak czterech głównych ministrów – Bogucki, Szefernaker, Przydacz, Andruszkiewicz – to są ludzie wprost z Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym trudno, żebyśmy się nie cieszyli, że Karol Nawrocki wykazuje się ogromną aktywnością, a nasi ministrowie ogromną pracą, bo po to ich wybieraliśmy – powiedział Czarnek.

PiS, Konfederacja i głosowanie ws. penalizacji propagowania banderyzmu

Poseł Prawa i Sprawiedliwości był też w Radiu Plus pytany o napięcia między PiS a Konfederacją. – Agenda Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji w wielu miejscach jest zbieżna – ocenił. Wspomniał o projekcie przepisów dotyczących zakazu propagowania banderyzmu. – Tę ustawę napisałem ja i Karol Nawrocki latem ubiegłego roku, a w grudniu stanęła ona na pierwszym czytaniu w Sejmie i ja byłem przedstawicielem wnioskodawców. Zakaz banderyzmu, łącznie ze zmianami w Kodeksie karnym i zrównaniem kłamstwa wołyńskiego z kłamstwem oświęcimskim, to autorstwo moje i Karola Nawrockiego – wskazał. – Na szczęście Krzysztof Bosak (jeden z liderów Konfederacji – red.) to popiera, z czego się bardzo cieszę – zaznaczył.

Uwagę, że inny lider Konfederacji, Sławomir Mentzen, głosował przeciw penalizacji promowania banderyzmu (tłumaczył potem, że jest za pełną wolnością słowa), Przemysław Czarnek skomentował w czwartek mówiąc, że „to pojedynczy przypadek w Konfederacji”. – Wszyscy inni koledzy z Konfederacji to popierają, bardzo za to dziękuję – dodał.

Czy możliwa jest koalicja PiS–Konfederacja?

W ostatnim czasie Mentzen wypowiedział wiele krytycznych uwag m.in. pod adresem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Poseł PiS był o to pytany w kontekście spekulacji na temat możliwej współpracy obu partii po wyborach (według sondaży, ani PiS, ani KO nie mogłyby stworzyć większości bez Konfederacji).