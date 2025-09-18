Prezydentura Karola Nawrockiego. Przemysław Czarnek jest zachwycony

Aktualizacja: 18.09.2025 12:53 Publikacja: 18.09.2025 12:41
Poseł PiS Przemysław Czarnek
Foto: PAP/Rafał Guz
Od niespełna półtora miesiąca Karol Nawrocki pełni urząd prezydenta Polski. Czy to dzisiaj postać numer jeden na polskiej prawicy? – Bez wątpienia – odparł pytany o to w Radiu Plus poseł PiS Przemysław Czarnek, były szef resortu edukacji i nauki.
– Jest przywódcą ośrodka, który dzisiaj wiedzie prym, jeśli chodzi o kształtowanie polityki Polski. Spodziewaliśmy się tego, po to robiliśmy kampanię doktorowi Karolowi Nawrockiemu, po to wybieraliśmy go na prezydenta. Ośrodek oddziaływania (...) na rzeczywistość polityczną w Polsce, także międzynarodową, to jest ośrodek prezydencki – dodał.
Czarnek był pytany, czy widzi błędy i niedociągnięcia w dotychczasowej prezydenturze Nawrockiego. – Jeśli pan redaktor widzi jakieś błędy, to proszę mi powiedzieć, będę z panem dyskutował, bo ja przy tak zadanym pytaniu nie widzę odpowiedzi negatywnej, to znaczy nie jestem w stanie wskazać żadnego błędu. Wręcz przeciwnie, jestem zachwycony tym, co się dzieje przez miesiąc i tydzień – odpowiedział, zwracając się do prowadzącego.
Były minister usłyszał pytanie, czy nie uważa, że perspektywy, jakie rysują się przed Nawrockim i jego otoczeniem, są zagrożeniem dla PiS. W odpowiedzi podkreślił, że to „Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło kandydaturę doktora Karola Nawrockiego”. Dodał, że kampania wyborcza obecnego prezydenta była robiona przez PiS, PiS zbierał na nią także środki finansowe.
– Dzisiaj w Kancelarii Prezydenta oprócz Sławomira Cenckiewicza, który jest człowiekiem z IPN-u i niezależnym od PiS-u, to jednak czterech głównych ministrów – Bogucki, Szefernaker, Przydacz, Andruszkiewicz – to są ludzie wprost z Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym trudno, żebyśmy się nie cieszyli, że Karol Nawrocki wykazuje się ogromną aktywnością, a nasi ministrowie ogromną pracą, bo po to ich wybieraliśmy – powiedział Czarnek.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości był też w Radiu Plus pytany o napięcia między PiS a Konfederacją. – Agenda Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji w wielu miejscach jest zbieżna – ocenił. Wspomniał o projekcie przepisów dotyczących zakazu propagowania banderyzmu. – Tę ustawę napisałem ja i Karol Nawrocki latem ubiegłego roku, a w grudniu stanęła ona na pierwszym czytaniu w Sejmie i ja byłem przedstawicielem wnioskodawców. Zakaz banderyzmu, łącznie ze zmianami w Kodeksie karnym i zrównaniem kłamstwa wołyńskiego z kłamstwem oświęcimskim, to autorstwo moje i Karola Nawrockiego – wskazał. – Na szczęście Krzysztof Bosak (jeden z liderów Konfederacji – red.) to popiera, z czego się bardzo cieszę – zaznaczył.
Uwagę, że inny lider Konfederacji, Sławomir Mentzen, głosował przeciw penalizacji promowania banderyzmu (tłumaczył potem, że jest za pełną wolnością słowa), Przemysław Czarnek skomentował w czwartek mówiąc, że „to pojedynczy przypadek w Konfederacji”. – Wszyscy inni koledzy z Konfederacji to popierają, bardzo za to dziękuję – dodał.
W ostatnim czasie Mentzen wypowiedział wiele krytycznych uwag m.in. pod adresem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Poseł PiS był o to pytany w kontekście spekulacji na temat możliwej współpracy obu partii po wyborach (według sondaży, ani PiS, ani KO nie mogłyby stworzyć większości bez Konfederacji).
– Dalej jestem zwolennikiem szukania koalicjantów, jeśli oni są potrzebni. Jeśli mielibyśmy przejmować władzę dzisiaj, ponieważ upadłby rząd Donalda Tuska, to trzeba się dogadywać w ramach tej większości sejmowej. Nie spodziewam się, żeby można było się dogadać z kimś innym jak z Konfederacją i na przykład z PSL-em czy z częścią Polski 2050, czy nawet pojedynczymi posłami z innych ugrupowań – odparł, deklarując, że w PiS jest „otwartość na koalicję”.
Kilka dni temu prezes PiS odrzucił możliwość współpracy politycznej ze Sławomirem Mentzenem. Pytany o to Przemysław Czarnek powiedział w Radiu Plus, że w PiS jest 190 posłów i że są to osoby o różnych poglądach, ponieważ „Prawo i Sprawiedliwość jest jedną wielką koalicją poglądów od centrum po daleko idącą prawicę”.
Były minister edukacji przypomniał, że Mentzen nazwał Kaczyńskiego „politycznym gangsterem”. Ocenił, że to „żadna sprawa” i że lider Konfederacji „powiedział dużo gorsze rzeczy”. – On oskarżył prezesa Jarosława Kaczyńskiego o to, że jest winien śmierci samobójczej Andrzeja Leppera, choroby wicepremiera Gowina czy bardzo groźnej choroby Zbigniewa Ziobry. To są już rzeczywiście obraźliwe sformułowania – powiedział.
Lider Konfederacji Sławomir Mentzen
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Czy to znaczy, że możliwa jest koalicja PiS z Konfederacją, ale nie z Mentzenem? – Koalicja z Mentzenem również, jeśli Mentzen przeprosi i pójdzie po rozum do głowy – odparł Czarnek. Według niego Sławomir Mentzen prawdopodobnie „strasznie przeżył” porażkę w wyborach prezydenckich (zajął trzecie miejsce), bo zachowuje się „nie tak, jak się zachowywał przed wyborami”. – Szkoda. Ale jest zawsze czas na to, żeby wrócić do zrównoważonych wypowiedzi – stwierdził polityk PiS.
