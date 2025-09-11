Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nowy sondaż partyjny: KO ucieka PiS. Dramat koalicjantów Donalda Tuska

Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych.

Publikacja: 11.09.2025 09:40

Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz

Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Najnowsze badanie OGB przeprowadzono w dniach 2-9 września na reprezentatywnej grupie 1000 osób.

Sondaż: Cztery partie w Sejmie, w tym Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna

Z badania wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend wygrałaby je Koalicja Obywatelska, która uzyskała 34,52 proc. wskazań (to wzrost w porównaniu do badania z sierpnia o 1,2 punktu proc.).

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 30,82 proc. ankietowanych (wzrost o 0,2 punktu proc.). 

Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja z poparciem 16,86 proc. To wzrost o 1,5 punktu proc. w stosunku do badania z sierpnia. Żadne inne ugrupowanie nie zanotowało w badaniu tak dużego wzrostu. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Polityka
Sondaż CBOS: PiS odskakuje KO. Konfederacja traci poparcie

Poza pierwszą trójką jedyną partią, która przekracza próg wyborczy, była Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 6,48 proc. badanych. Partia Brauna zyskała 1,1 punktu proc. poparcia.

Sondaż: Koalicjanci KO poniżej progu wyborczego

Poniżej progu wyborczego znalazła się Nowa Lewica, na którą chce głosować 4,74 proc. badanych (spadek o 0,3 punktu proc.). Do Sejmu nie weszliby też dwaj pozostali koalicjanci KO – Polska 2050, na którą chce głosować 2,22 proc. badanych (spadek o 1,3 punktu proc.) oraz PSL, które uzyskało 1,72 proc. wskazań (spadek o 1,7 punktu proc., największy spadek w badaniu).

Do Sejmu nie weszłaby też Partia Razem, na którą chce głosować 2,64 proc. wyborców (spadek o 0,7 punktu proc.). Razem, Polska 2050 i PSL znalazły się poniżej progu 3 proc., który gwarantuje uzyskanie finansowania z budżetu państwa. 

Wyniki wyborów parlamentarnych z 2023 roku:

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. poparcia, 194 mandaty

Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. poparcia, 157 mandatów

Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) – 14,40 proc. poparcia, 65 mandatów

Lewica – 8,61 proc. poparcia, 26 mandatów

Konfederacja – 7,16 proc. poparcia, 18 mandatów

Sondaż potwierdza trendy, na które wskazują publikowane w ostatnich tygodniach badania – ze wszystkich wynika, że KO i PiS mają poparcie ok. 30 proc., trzecia jest Konfederacja z poparciem 15 proc., a PSL i Polska 2050, które w przeszłości tworzyły Trzecią Drogę, znajdują się poniżej progu wyborczego. 

Reklama
Reklama

Z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że wybory wygrałby PiS (30,6 proc.), przed KO (29,9 proc.) i Konfederacją (15,1 proc.). Próg wyborczy przekracza również Lewica (8 proc.). 

Foto: Paweł Krupecki

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość Koalicja Obywatelska Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Osoby Donald Tusk Nowa Lewica Polska 2050

Najnowsze badanie OGB przeprowadzono w dniach 2-9 września na reprezentatywnej grupie 1000 osób.

Sondaż: Cztery partie w Sejmie, w tym Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna

Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Donald Tusk
Polityka
Rosyjskie drony nad Polską. Donald Tusk mówi w Sejmie o „ryzyku konfliktu”
Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk w Łasku mówi o „agresywnym ataku na polskie niebo”
W nocy z 9 na 10 września około 20 dronów rosyjskich naruszyło polską przestrzeń publiczną
Polityka
Czy Polska jest przygotowana na agresję? Polityczne echa rosyjskiej prowokacji
Prezydent Karol Nawrocki i szef BBN Sławomir Cenckiewicz na konferencji prasowej zwołanej w związku
Polityka
„Bezprecedensowy moment w historii NATO”. Prezydent mówi o ataku dronów
Reklama
Reklama
e-Wydanie