Aktualizacja: 11.09.2025 10:07 Publikacja: 11.09.2025 09:40
Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz
Foto: PAP
Najnowsze badanie OGB przeprowadzono w dniach 2-9 września na reprezentatywnej grupie 1000 osób.
Z badania wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend wygrałaby je Koalicja Obywatelska, która uzyskała 34,52 proc. wskazań (to wzrost w porównaniu do badania z sierpnia o 1,2 punktu proc.).
Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 30,82 proc. ankietowanych (wzrost o 0,2 punktu proc.).
Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja z poparciem 16,86 proc. To wzrost o 1,5 punktu proc. w stosunku do badania z sierpnia. Żadne inne ugrupowanie nie zanotowało w badaniu tak dużego wzrostu.
Poza pierwszą trójką jedyną partią, która przekracza próg wyborczy, była Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 6,48 proc. badanych. Partia Brauna zyskała 1,1 punktu proc. poparcia.
Poniżej progu wyborczego znalazła się Nowa Lewica, na którą chce głosować 4,74 proc. badanych (spadek o 0,3 punktu proc.). Do Sejmu nie weszliby też dwaj pozostali koalicjanci KO – Polska 2050, na którą chce głosować 2,22 proc. badanych (spadek o 1,3 punktu proc.) oraz PSL, które uzyskało 1,72 proc. wskazań (spadek o 1,7 punktu proc., największy spadek w badaniu).
Do Sejmu nie weszłaby też Partia Razem, na którą chce głosować 2,64 proc. wyborców (spadek o 0,7 punktu proc.). Razem, Polska 2050 i PSL znalazły się poniżej progu 3 proc., który gwarantuje uzyskanie finansowania z budżetu państwa.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. poparcia, 194 mandaty
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. poparcia, 157 mandatów
Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) – 14,40 proc. poparcia, 65 mandatów
Lewica – 8,61 proc. poparcia, 26 mandatów
Konfederacja – 7,16 proc. poparcia, 18 mandatów
Sondaż potwierdza trendy, na które wskazują publikowane w ostatnich tygodniach badania – ze wszystkich wynika, że KO i PiS mają poparcie ok. 30 proc., trzecia jest Konfederacja z poparciem 15 proc., a PSL i Polska 2050, które w przeszłości tworzyły Trzecią Drogę, znajdują się poniżej progu wyborczego.
Z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że wybory wygrałby PiS (30,6 proc.), przed KO (29,9 proc.) i Konfederacją (15,1 proc.). Próg wyborczy przekracza również Lewica (8 proc.).
Foto: Paweł Krupecki
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
