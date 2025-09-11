Najnowsze badanie OGB przeprowadzono w dniach 2-9 września na reprezentatywnej grupie 1000 osób.

Sondaż: Cztery partie w Sejmie, w tym Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna

Z badania wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend wygrałaby je Koalicja Obywatelska, która uzyskała 34,52 proc. wskazań (to wzrost w porównaniu do badania z sierpnia o 1,2 punktu proc.).

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 30,82 proc. ankietowanych (wzrost o 0,2 punktu proc.).

Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja z poparciem 16,86 proc. To wzrost o 1,5 punktu proc. w stosunku do badania z sierpnia. Żadne inne ugrupowanie nie zanotowało w badaniu tak dużego wzrostu.