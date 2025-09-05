Z tego artykułu się dowiesz: Jakie ugrupowanie zdobyło przewagę w sondażu CBOS na początku września?

Jak zmienił się poziom deklarowanego uczestnictwa w wyborach parlamentarnych w porównaniu z poprzednim badaniem?

Które partie zyskały, a które straciły na popularności według badania CBOS?

Na jakie ugrupowania zamierzają głosować Polacy według sondażu CBOS?

Jak wyniki sondażu Opinii24 różnią się od sondażu CBOS przeprowadzonego w tym samym czasie?

Z sondażu CBOS przeprowadzonego na początku września wynika, że w wyborach do Sejmu i Senatu wzięłoby udział (z co najmniej 99 proc. pewnością) 67 proc. dorosłych Polaków. W poprzednim badaniu, które zostało przeprowadzone w sierpniu, 70 proc. respondentów deklarowało, że weźmie udział w głosowaniu.

Spadło również ogólne zainteresowanie udziałem w wyborach. We wrześniu wynosiło 82 proc. (spadek o 2 pkt. proc.).

PiS zyskuje przewagę nad KO w sondażu CBOS

Podobnie jak w poprzednim miesiącu, najwięcej wyborców zamierza zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Odpowiedzi takiej udzieliło 30 proc. badanych. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, której poparcie we wrześniu wynosi 28 proc. (spadek o 2 pkt. proc.).