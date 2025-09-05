Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż CBOS: PiS odskakuje KO. Konfederacja traci poparcie

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku września, najwięcej głosów zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego w poprzednim badaniu zrównała się z Koalicją Obywatelską, a teraz zapewniła sobie niewielką przewagę. Do Sejmu dostałoby się pięć ugrupowań - wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS.

Publikacja: 05.09.2025 16:29

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Artur Reszko

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie ugrupowanie zdobyło przewagę w sondażu CBOS na początku września?
  • Jak zmienił się poziom deklarowanego uczestnictwa w wyborach parlamentarnych w porównaniu z poprzednim badaniem?
  • Które partie zyskały, a które straciły na popularności według badania CBOS?
  • Na jakie ugrupowania zamierzają głosować Polacy według sondażu CBOS?
  • Jak wyniki sondażu Opinii24 różnią się od sondażu CBOS przeprowadzonego w tym samym czasie?

Z sondażu CBOS przeprowadzonego na początku września wynika, że w wyborach do Sejmu i Senatu wzięłoby udział (z co najmniej 99 proc. pewnością) 67 proc. dorosłych Polaków. W poprzednim badaniu, które zostało przeprowadzone w sierpniu, 70 proc. respondentów deklarowało, że weźmie udział w głosowaniu.

Spadło również ogólne zainteresowanie udziałem w wyborach. We wrześniu wynosiło 82 proc. (spadek o 2 pkt. proc.).

PiS zyskuje przewagę nad KO w sondażu CBOS

Podobnie jak w poprzednim miesiącu, najwięcej wyborców zamierza zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Odpowiedzi takiej udzieliło 30 proc. badanych. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, której poparcie we wrześniu wynosi 28 proc. (spadek o 2 pkt. proc.).

Na podium znalazła się Konfederacja, którą poparłoby w wyborach 11 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek o 1 pkt proc. Partia od początku roku odnotowuje spadek poparcia. Na początku wiosny na Konfederację zamierzało głosować ok. 17-18 proc. badanych. W okresie wakacji wyniki te spadły do poziomu 11-12 proc.

Do Sejmu dostałaby się również Partia Razem, która zdobyła 6 proc. głosów (wzrost o 1 pkt proc.) Zbliżony wynik uzyskała Lewica, na którą we wrześniu zagłosowałoby 5 proc. respondentów (spadek o 2 pkt. proc.) 

Nawrocki-Tusk
Polityka
Kto wygrywa w politycznym starciu Tusk-Nawrocki? Polacy nie mają wątpliwości

Konfederacja Korony Polskiej coraz bliżej progu

Poniżej progu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna o 1 pkt proc. poprawiła swój wynik z sierpnia i obecnie ma poparcie na poziomie 4 proc.

Do Sejmu nie dostałaby się również Polska 2050, którą poparło 3 proc. osób (wzrost o 1 pkt proc.)) Dwa proc. ankietowanych odpowiedziało, że w wyborach do Sejmu zagłosowałoby na Polskie Stronnictwo Ludowe (wzrost o 1 pkt proc.) 

11 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby głos.

Sondaż przeprowadzono w dniach 1-3 września na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski (metody CATI i CAWI).

Sondaż Opinii24: PiS i KO z identycznym wynikiem

W przeprowadzonym w tych samych dniach sondażu Opinii24 Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska uzyskały po 28,6 proc. głosów. Na trzecim miejscu jest Konfederacja z poparciem 15 proc. respondentów. 

Źródło: rp.pl

