Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Foto: PAP/Artur Reszko
Z sondażu CBOS przeprowadzonego na początku września wynika, że w wyborach do Sejmu i Senatu wzięłoby udział (z co najmniej 99 proc. pewnością) 67 proc. dorosłych Polaków. W poprzednim badaniu, które zostało przeprowadzone w sierpniu, 70 proc. respondentów deklarowało, że weźmie udział w głosowaniu.
Spadło również ogólne zainteresowanie udziałem w wyborach. We wrześniu wynosiło 82 proc. (spadek o 2 pkt. proc.).
Podobnie jak w poprzednim miesiącu, najwięcej wyborców zamierza zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Odpowiedzi takiej udzieliło 30 proc. badanych. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, której poparcie we wrześniu wynosi 28 proc. (spadek o 2 pkt. proc.).
Na podium znalazła się Konfederacja, którą poparłoby w wyborach 11 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek o 1 pkt proc. Partia od początku roku odnotowuje spadek poparcia. Na początku wiosny na Konfederację zamierzało głosować ok. 17-18 proc. badanych. W okresie wakacji wyniki te spadły do poziomu 11-12 proc.
Do Sejmu dostałaby się również Partia Razem, która zdobyła 6 proc. głosów (wzrost o 1 pkt proc.) Zbliżony wynik uzyskała Lewica, na którą we wrześniu zagłosowałoby 5 proc. respondentów (spadek o 2 pkt. proc.)
Poniżej progu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna o 1 pkt proc. poprawiła swój wynik z sierpnia i obecnie ma poparcie na poziomie 4 proc.
Do Sejmu nie dostałaby się również Polska 2050, którą poparło 3 proc. osób (wzrost o 1 pkt proc.)) Dwa proc. ankietowanych odpowiedziało, że w wyborach do Sejmu zagłosowałoby na Polskie Stronnictwo Ludowe (wzrost o 1 pkt proc.)
11 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby głos.
Sondaż przeprowadzono w dniach 1-3 września na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski (metody CATI i CAWI).
W przeprowadzonym w tych samych dniach sondażu Opinii24 Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska uzyskały po 28,6 proc. głosów. Na trzecim miejscu jest Konfederacja z poparciem 15 proc. respondentów.
