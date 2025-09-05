Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kto wygrywa w politycznym starciu Tusk-Nawrocki? Polacy nie mają wątpliwości

Polacy, zapytani, kto wygrywa w politycznym starciu prezydenta oraz premiera, Karol Nawrocki otrzymał 42 proc. głosów, zaś Donald Tusk 22 proc. – wskazuje nowy sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Publikacja: 05.09.2025 09:00

Nawrocki-Tusk

Nawrocki-Tusk

Foto: PAP/Radek Pietruszka/Michał Zieliński

Ada Michalak

Karol Nawrocki zastąpił na stanowisku prezydenta Andrzeja Dudę, który 6 sierpnia zakończył swoją drugą kadencję w Pałacu Prezydenckim. Pierwsze tygodnie jego prezydentury stały między innymi pod znakiem jego sporu z rządem. Kto zdaniem Polaków wygrywa dotychczas starcie – nowy prezydent czy premier Donald Tusk? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w najnowszym sondażu.

Donald Tusk kontra Karol Nawrocki. Polacy wskazali, kto wygrywa polityczne starcie 

„Kto wygrywa w politycznym starciu prezydenta i premiera?” – takie pytanie zadano Polakom w najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym na zlecenie „Super Expressu”. 

Czytaj więcej

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Najnowszy sondaż: tylko cztery partie w Sejmie. Karol Nawrocki nie wzmocnił PiS

Respondenci nie mają wątpliwości, że pojedynek wygrywa Karol Nawrocki – prezydent uzyskał bowiem 42 proc. wskazań ankietowanych, podczas gdy premier Donald Tusk – 22 proc.

20 proc. badanych odpowiedziało, że żaden z polityków – ich zdaniem – nie wygrywa. Zdania w tej sprawie nie miało zaś 16 proc. respondentów. 

Reklama
Reklama

Nawrocki zyska na spotkaniu z Trumpem? 

W rozmowie z „Super Expressem” politolog prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz oceniła, że wyniki sondażu nie powinny zaskakiwać. - Może zaskakuje trochę skala przewagi prezydenta. Rząd ciągle obrywa za swoje i nieswoje winy, a Karol Nawrocki pozostaje na fali swojego wyborczego sukcesu – stwierdziła, zaznaczając, że wizyta Nawrockiego w USA może jeszcze bardziej wzmocnić jego pozycję. 

Prezydent Karol Nawrocki z przywódcą USA Donaldem Trumpem rozmawiali ml.in. o bezpieczeństwie milita

Prezydent Karol Nawrocki z przywódcą USA Donaldem Trumpem rozmawiali ml.in. o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski.

Foto: PAP

Nawrocki zyskać może między innymi na tym, że podczas jego środowego spotkania w Gabinecie Owalnym prezydent USA zadeklarował, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. - Rozmieścimy ich więcej, jeśli Polacy będą chcieli. Tak, zostaną w Polsce, jesteśmy zgodni w tej kwestii – zapewnił Trump. Prezydent USA przyznał także, że Stany Zjednoczone „mają bardzo szczególne relacje z Polską”. - Nigdy nawet nie myśleliśmy o wycofaniu żołnierzy z Polski – stwierdził. Zauważył też, że „Polska była jednym z dwóch krajów NATO, które przeznaczały na obronność więcej pieniędzy niż było to wymagane”.

Czytaj więcej

Prof. Ewa Marciniak
Polityka
Prof. Marciniak: Na spotkaniu z Trumpem było widać lekko uległą postawę Nawrockiego

W odpowiedzi Nawrocki zaznaczył, że „żołnierze USA są teraz częścią naszego społeczeństwa”. - To jest sygnał dla świata, także dla Rosji - zaznaczył. - Pierwszy raz w historii cieszymy się, że mamy u siebie zagranicznych żołnierzy - dodał.

To już drugie w tym roku spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na początku maja – jeszcze w czasie kampanii wyborczej – polski polityk jako kandydat na prezydenta został przyjęty przez Trumpa w Białym Domu. 

Reklama
Reklama
Prezydent Karol Nawrocki w środę w Waszyngtonie spotkał się z przywódcą USA Donaldem Trumpem

Prezydent Karol Nawrocki w środę w Waszyngtonie spotkał się z przywódcą USA Donaldem Trumpem

Foto: PAP

W czerwcu – już po wygranych wyborach prezydenckich przez Karola Nawrockiego – doszło również do rozmowy telefonicznej z liderem Stanów Zjednoczonych. Głównymi tematami była wówczas współpraca sojusznicza oraz stosunki polityczne pomiędzy naszymi państwami. Tuż po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta Nawrocki dwukrotnie reprezentował także Polskę podczas rozmów liderów europejskich z Trumpem. Wideokonferencje odbywały się 13 i 16 sierpnia – tuż przed, i po spotkaniu Prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.

Metodologia badania

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 30.08-1.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Społeczeństwo Osoby Donald Tusk Karol Nawrocki

Karol Nawrocki zastąpił na stanowisku prezydenta Andrzeja Dudę, który 6 sierpnia zakończył swoją drugą kadencję w Pałacu Prezydenckim. Pierwsze tygodnie jego prezydentury stały między innymi pod znakiem jego sporu z rządem. Kto zdaniem Polaków wygrywa dotychczas starcie – nowy prezydent czy premier Donald Tusk? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w najnowszym sondażu.

Donald Tusk kontra Karol Nawrocki. Polacy wskazali, kto wygrywa polityczne starcie 

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Prezes PiS Jarosław Kaczyński i prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Najnowszy sondaż: tylko cztery partie w Sejmie. Karol Nawrocki nie wzmocnił PiS
Leszek Miller
Polityka
Leszek Miller: Karol Nawrocki osiągnął w Białym Domu to, co mógł
Radosław Sikorski, Donald Tusk i Rafał Trzaskowski
Polityka
Powrót Rafała Trzaskowskiego, koniec PO i ostatnia szansa Donalda Tuska
Marek Surmacz
Polityka
Marek Surmacz odszedł z PiS. Były wiceminister w rządzie Kaczyńskiego zarzuca działaczom partii koniunkturalizm
Reklama
Reklama
e-Wydanie