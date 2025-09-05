Aktualizacja: 05.09.2025 09:13 Publikacja: 05.09.2025 09:00
Nawrocki-Tusk
Foto: PAP/Radek Pietruszka/Michał Zieliński
Karol Nawrocki zastąpił na stanowisku prezydenta Andrzeja Dudę, który 6 sierpnia zakończył swoją drugą kadencję w Pałacu Prezydenckim. Pierwsze tygodnie jego prezydentury stały między innymi pod znakiem jego sporu z rządem. Kto zdaniem Polaków wygrywa dotychczas starcie – nowy prezydent czy premier Donald Tusk? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w najnowszym sondażu.
„Kto wygrywa w politycznym starciu prezydenta i premiera?” – takie pytanie zadano Polakom w najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym na zlecenie „Super Expressu”.
Czytaj więcej
Partia Jarosława Kaczyńskiego nie odbiera wyborców Konfederacji, a formacja Grzegorza Brauna jest...
Respondenci nie mają wątpliwości, że pojedynek wygrywa Karol Nawrocki – prezydent uzyskał bowiem 42 proc. wskazań ankietowanych, podczas gdy premier Donald Tusk – 22 proc.
20 proc. badanych odpowiedziało, że żaden z polityków – ich zdaniem – nie wygrywa. Zdania w tej sprawie nie miało zaś 16 proc. respondentów.
W rozmowie z „Super Expressem” politolog prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz oceniła, że wyniki sondażu nie powinny zaskakiwać. - Może zaskakuje trochę skala przewagi prezydenta. Rząd ciągle obrywa za swoje i nieswoje winy, a Karol Nawrocki pozostaje na fali swojego wyborczego sukcesu – stwierdziła, zaznaczając, że wizyta Nawrockiego w USA może jeszcze bardziej wzmocnić jego pozycję.
Prezydent Karol Nawrocki z przywódcą USA Donaldem Trumpem rozmawiali ml.in. o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski.
Foto: PAP
Nawrocki zyskać może między innymi na tym, że podczas jego środowego spotkania w Gabinecie Owalnym prezydent USA zadeklarował, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. - Rozmieścimy ich więcej, jeśli Polacy będą chcieli. Tak, zostaną w Polsce, jesteśmy zgodni w tej kwestii – zapewnił Trump. Prezydent USA przyznał także, że Stany Zjednoczone „mają bardzo szczególne relacje z Polską”. - Nigdy nawet nie myśleliśmy o wycofaniu żołnierzy z Polski – stwierdził. Zauważył też, że „Polska była jednym z dwóch krajów NATO, które przeznaczały na obronność więcej pieniędzy niż było to wymagane”.
Czytaj więcej
Jeśli chodzi o Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego, to osobą dominującą jest tu pierwszy z polity...
W odpowiedzi Nawrocki zaznaczył, że „żołnierze USA są teraz częścią naszego społeczeństwa”. - To jest sygnał dla świata, także dla Rosji - zaznaczył. - Pierwszy raz w historii cieszymy się, że mamy u siebie zagranicznych żołnierzy - dodał.
To już drugie w tym roku spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na początku maja – jeszcze w czasie kampanii wyborczej – polski polityk jako kandydat na prezydenta został przyjęty przez Trumpa w Białym Domu.
Prezydent Karol Nawrocki w środę w Waszyngtonie spotkał się z przywódcą USA Donaldem Trumpem
Foto: PAP
W czerwcu – już po wygranych wyborach prezydenckich przez Karola Nawrockiego – doszło również do rozmowy telefonicznej z liderem Stanów Zjednoczonych. Głównymi tematami była wówczas współpraca sojusznicza oraz stosunki polityczne pomiędzy naszymi państwami. Tuż po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta Nawrocki dwukrotnie reprezentował także Polskę podczas rozmów liderów europejskich z Trumpem. Wideokonferencje odbywały się 13 i 16 sierpnia – tuż przed, i po spotkaniu Prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.
Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 30.08-1.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Karol Nawrocki zastąpił na stanowisku prezydenta Andrzeja Dudę, który 6 sierpnia zakończył swoją drugą kadencję w Pałacu Prezydenckim. Pierwsze tygodnie jego prezydentury stały między innymi pod znakiem jego sporu z rządem. Kto zdaniem Polaków wygrywa dotychczas starcie – nowy prezydent czy premier Donald Tusk? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w najnowszym sondażu.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Partia Jarosława Kaczyńskiego nie odbiera wyborców Konfederacji, a formacja Grzegorza Brauna jest słabsza od PSL...
- Nie mam żadnych praktycznie zastrzeżeń. Cieszę się, że Donald Trump potwierdził gwarancje bezpieczeństwa dla P...
Prezydent Warszawy długo milczał po przegranej w wyborach prezydenckich z Karolem Nawrockim. Teraz wraca do ogól...
Marek Surmacz, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, ostatnio - do 2024 r. – radny Sejmiku Wojew...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas