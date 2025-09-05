Karol Nawrocki zastąpił na stanowisku prezydenta Andrzeja Dudę, który 6 sierpnia zakończył swoją drugą kadencję w Pałacu Prezydenckim. Pierwsze tygodnie jego prezydentury stały między innymi pod znakiem jego sporu z rządem. Kto zdaniem Polaków wygrywa dotychczas starcie – nowy prezydent czy premier Donald Tusk? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w najnowszym sondażu.

Reklama Reklama

Donald Tusk kontra Karol Nawrocki. Polacy wskazali, kto wygrywa polityczne starcie

„Kto wygrywa w politycznym starciu prezydenta i premiera?” – takie pytanie zadano Polakom w najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym na zlecenie „Super Expressu”.

Respondenci nie mają wątpliwości, że pojedynek wygrywa Karol Nawrocki – prezydent uzyskał bowiem 42 proc. wskazań ankietowanych, podczas gdy premier Donald Tusk – 22 proc.

20 proc. badanych odpowiedziało, że żaden z polityków – ich zdaniem – nie wygrywa. Zdania w tej sprawie nie miało zaś 16 proc. respondentów.