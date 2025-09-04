Rzeczpospolita
Najnowszy sondaż: tylko cztery partie w Sejmie. Karol Nawrocki nie wzmocnił PiS

Partia Jarosława Kaczyńskiego nie odbiera wyborców Konfederacji, a formacja Grzegorza Brauna jest słabsza od PSL i Partii Razem. Powodów do zadowolenia nie ma też Donald Tusk, któremu wykruszają się koalicjanci. Z partii rządzących do Sejmu poza KO wchodzi jeszcze tylko Lewica. PSL i Polska 2050 głęboko pod progiem.

Publikacja: 04.09.2025 20:57

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i prezydent Karol Nawrocki

Jacek Nizinkiewicz

PiS i Koalicja Obywatelska idą łeb w łeb w najnowszym sondażu IBRiS przygotowanym dla „Rzeczpospolitej”. Prowadzi nieznacznie partia Jarosława Kaczyńskiego (30,6 proc.), której minimalnie ustępuje formacja Donalda Tuska (29,9 proc.). Na trzeciej pozycji jest Konfederacja (15,1 proc.). Próg wyborczy przekracza jeszcze tylko Lewica (8 proc.). Pozostałe formacje nie wchodzą do Sejmu. Co to oznacza?

Bez Konfederacji PiS samodzielnie rządzić nie będzie. Z Konfederacją nie chce

