Aktualizacja: 04.09.2025 22:01 Publikacja: 04.09.2025 20:57
Prezes PiS Jarosław Kaczyński i prezydent Karol Nawrocki
Foto: PAP/Tomasz Waszczuk, REUTERS/Brian Snyder
PiS i Koalicja Obywatelska idą łeb w łeb w najnowszym sondażu IBRiS przygotowanym dla „Rzeczpospolitej”. Prowadzi nieznacznie partia Jarosława Kaczyńskiego (30,6 proc.), której minimalnie ustępuje formacja Donalda Tuska (29,9 proc.). Na trzeciej pozycji jest Konfederacja (15,1 proc.). Próg wyborczy przekracza jeszcze tylko Lewica (8 proc.). Pozostałe formacje nie wchodzą do Sejmu. Co to oznacza?
