Najnowszy sondaż: tylko cztery partie w Sejmie. Karol Nawrocki nie wzmocnił PiS

Partia Jarosława Kaczyńskiego nie odbiera wyborców Konfederacji, a formacja Grzegorza Brauna jest słabsza od PSL i Partii Razem. Powodów do zadowolenia nie ma też Donald Tusk, któremu wykruszają się koalicjanci. Z partii rządzących do Sejmu poza KO wchodzi jeszcze tylko Lewica. PSL i Polska 2050 głęboko pod progiem.

