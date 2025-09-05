Rzeczpospolita
Wydarzenia
Nowy sondaż partyjny: Na szczycie remis. Ponad 20 proc. dla Konfederacji i Grzegorza Brauna

Opublikowano wyniki nowego sondażu poparcia partyjnego przygotowany przez ośrodek Opinia24.

Publikacja: 05.09.2025 12:41

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Sondaż przeprowadzono w dniach 1-3 września, na grupie 1 003 dorosłych Polaków. Wyniki opierają się o odpowiedzi wyborców zdecydowanych (544). 

Sondaż: Niewielkie zmiany, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna czwartą siłą w Sejmie

Z badania wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, zakończyłyby się wynikiem zbliżonym do remisu – zarówno PiS, jak i KO uzyskują 28,6 proc. wskazań. 

W porównaniu do badania z 4-6 sierpnia PiS stracił 0,4 punktu proc. poparcia, a KO – zyskała 0,4 punktu proc. 

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja. Na partię Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena chce głosować 15 proc. wyborców, o 0,8 punktu proc. więcej, niż przed miesiącem. 

Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 6,7 proc. respondentów (wzrost o 0,7 punktu proc.) oraz Lewica (5,9 proc., spadek o 0,3 punktu proc.). 

Czytaj więcej

Nawrocki-Tusk
Polityka
Kto wygrywa w politycznym starciu Tusk-Nawrocki? Polacy nie mają wątpliwości

Poniżej progu wyborczego (5 proc.), ale powyżej progu gwarantującego finansowanie z budżetu (3 proc.) znalazła się Partia Razem (3,9 proc., spadek o 0,2 punktu proc.). Z kolei poniżej progu 3 proc. wylądowały Polska 2050 Szymona Hołowni (2,9 proc., spadek o 0,5 punktu proc.) i PSL (1,5 proc., wzrost o 0,1 punktu proc.). Na inną partię chce głosować 0,2 proc. badanych, a 7 proc. nie wie, na kogo by zagłosowali. 

Sondaż Opinia24 potwierdza: Nie ma większości bez Konfederacji

Układ sił w sondażu jest podobny do tego, który kształtuje się w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” z 2-3 września. W naszym sondażu prowadzi PiS (30,6 proc.) przed KO (29,9 proc.) i Konfederacją (15,1 proc.). Największa różnica w obu badaniach to wynik Konfederacji Korony Polskiej – w naszym sondażu partia Grzegorza Brauna uzyskuje 2,8 proc. wskazań. 

Foto: Paweł Krupecki

Oba sondaże, podobnie jak inne sondaże publikowane w ostatnich tygodniach wskazują, że Polska 2050 i PSL, które przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku tworzyły Trzecią Drogę, mogą nie przekroczyć wyborczego progu. To zaś oznacza, że o przyszłej koalicji może zdecydować Konfederacja, która mogłaby zbudować większość z każdą z dwóch największych partii. 

Wyniki wyborów parlamentarnych z 2023 roku

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. poparcia, 194 mandaty

Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. poparcia, 157 mandatów

Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) – 14,40 proc. poparcia, 65 mandatów

Lewica – 8,61 proc. poparcia, 26 mandatów

Konfederacja – 7,16 proc. poparcia, 18 mandatów

Grzegorz Braun i jego Konfederacja Korony Polskiej wchodzili w skład Konfederacji do wyborów prezydenckich w 2025 roku. Decyzja Grzegorza Brauna o starcie w wyborach (mimo rekomendacji całej Konfederacji dla Sławomira Mentzena) doprowadziła do rozstania się obu środowisk. Z sondażu Opinii24 wynika, że łączny elektorat tych partii wynosi 21,7 proc.. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość Koalicja Obywatelska Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Nowa Lewica Polska 2050

e-Wydanie