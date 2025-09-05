Sondaż przeprowadzono w dniach 1-3 września, na grupie 1 003 dorosłych Polaków. Wyniki opierają się o odpowiedzi wyborców zdecydowanych (544).

Sondaż: Niewielkie zmiany, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna czwartą siłą w Sejmie

Z badania wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, zakończyłyby się wynikiem zbliżonym do remisu – zarówno PiS, jak i KO uzyskują 28,6 proc. wskazań.

W porównaniu do badania z 4-6 sierpnia PiS stracił 0,4 punktu proc. poparcia, a KO – zyskała 0,4 punktu proc.

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja. Na partię Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena chce głosować 15 proc. wyborców, o 0,8 punktu proc. więcej, niż przed miesiącem.