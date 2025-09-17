Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jarosław Kaczyński domaga się przeniesienia rosyjskiej ambasady. „Zagrożenie kontrwywiadowcze”

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński domaga się przeniesienia lokalizacji Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce.

Aktualizacja: 17.09.2025 15:00 Publikacja: 17.09.2025 14:36

Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Marcin Ociepa

Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Marcin Ociepa

Foto: PAP/Marcin Obara

Bartosz Lewicki

- Dzisiejsza konferencja poświęcona jest inicjatywie podjęcia przez Sejm uchwały, odnoszącej się do decyzji, którą może podjąć tylko rząd, aby zmienić miejsce, w którym będzie ambasada rosyjska w Warszawie. Przypomnę, że to miejsce jest bardzo szczególne. To część dawnego ogrodu Ministerstwa Obrony Narodowej, które jest tuż tuż, niedaleko jest także Kancelaria Premiera, reprezentacyjny budynek urzędu prezydenckiego, Belweder. Krótko mówiąc to jest miejsce bardzo szczególne – przekonywał Jarosław Kaczyński. 

Jarosław Kaczyński: Umiejscowienie rosyjskiej ambasady miało wymiar symboliczny

Prezes PiS zaznaczył, że umiejscowienie obecnego gmachu ambasady Federacji Rosyjskiej „miało też wymiar symboliczny”. - Przypominam, że wtedy w Belwederze urzędował (Bolesław) Bierut, obok było Ministerstwo Obrony, urząd premiera, który wtedy nazywał się URM (Urząd Rady Ministrów) - mówił.

Czytaj więcej

Pieniądze Ambasady Rosji stały się „dowodami rzeczowymi” i zostały przelane na konto prokuratury
Kraj
Miliony z ambasady Rosji zostaną przez Polskę zamrożone na lata?

- Dziś mamy sytuację, która jest coraz bardziej jednoznacznie definiowana. Ostatnim przyczynkiem do tej definicji był atak dronowy, ale przecież różnego rodzaju aktów dywersji na terenie Polski było bardzo wiele; jest też nieustanny atak na wschodniej granicy Polski, wszyscy wiemy, kto jest jego inspiratorem, a w dużej mierze także realizatorem, choć pracują nad nim również Białorusini – uzasadniał Kaczyński. 

Jarosław Kaczyński wspomina o „zagrożeniu kontrwywiadowczym”

- Krótko mówiąc sytuacja się zupełnie zmieniła. Być może takie decyzje powinny zostać podjęte szybko po 1989 roku, ale wtedy nie zostały podjęte z różnych względów i dzisiaj nie ma sensu do nich wracać. Sądzimy, że dzisiaj jest odpowiedni moment, by z taką nienormalną sytuacją skończyć - powiedział Jarosław Kaczyński, prezentując projekt uchwały, który – jak dodał - „zostanie za chwilę złożony w Sejmie i mam nadzieję, że nie znajdzie przeciwników, a jeśli znajdzie, to będą oni nieliczni".

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ambasada Rosji w Warszawie
Publicystyka
Rusłan Szoszyn: Ambasada w Warszawie to perła dla Rosjan

Jak przekonywał Jarosław Kaczyński, obecna lokalizacja ambasady stanowi „bardzo poważne zagrożenie, które się zwykle określa jako kontrwywiadowcze”. 

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie

Ambasada znajduje się dziś na terenach między ulicami Belwederską, Klonową, Spacerową oraz Zawrotną, należących wcześniej do pałacyku MON przy ul. Klonowej 1, gdzie w okresie międzywojennym mieściła się rezydencja marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Tutaj znajdował się też przystanek Belweder Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej.

Obecny budynek ambasady wybudowano w latach 1954-1955. Materiały budowlane sprowadzano z terenu ZSRR, przy budowie pracowało również 500 rosyjskich pracowników oddelegowanych z budowy Pałacu Kultury i Nauki.

Budowla, wzniesiona na szczycie sztucznego wzgórza, ma kształt pałacu z dwoma skrzydłami bocznymi i ze zwróconą na ul. Belwederską częścią frontową szerokości 100 m, zwieńczoną zieloną kopułą z masztem flagowym.

Otoczeniem budynku jest rozległy, zajmujący 4 ha park.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Jarosław Kaczyński

- Dzisiejsza konferencja poświęcona jest inicjatywie podjęcia przez Sejm uchwały, odnoszącej się do decyzji, którą może podjąć tylko rząd, aby zmienić miejsce, w którym będzie ambasada rosyjska w Warszawie. Przypomnę, że to miejsce jest bardzo szczególne. To część dawnego ogrodu Ministerstwa Obrony Narodowej, które jest tuż tuż, niedaleko jest także Kancelaria Premiera, reprezentacyjny budynek urzędu prezydenckiego, Belweder. Krótko mówiąc to jest miejsce bardzo szczególne – przekonywał Jarosław Kaczyński. 

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Donald Tusk
Polityka
Najnowszy sondaż partyjny. KO ucieka PiS-owi, ale czy to wystarczy, by nadal rządzić?
Uszkodzony dom w Wyrykach
Polityka
Nieoficjalnie: BBN otrzymał 12 września notatkę m.in. o rakiecie, która spadła na dom w Wyrykach
Europoseł PiS Adam Bielan
Polityka
Adam Bielan komentuje ustalenia „Rzeczpospolitej”: wierzę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że nie wiedział
Donald Tusk
Polityka
Tusk: Żołnierz nie może zastanawiać się, czy coś mu będzie groziło, gdy ma zestrzelić drona
Reklama
Reklama
e-Wydanie