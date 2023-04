Rusłan Szoszyn: Ambasada w Warszawie to perła dla Rosjan

Gdyby jednak do eskalacji doszło i w najgorszym scenariuszu Polska musiałaby wstrzymać pracę swoich placówek dyplomatycznych w Rosji, to przede wszystkim pozbawiłoby to opieki konsularnej przebywających na terenie Rosji Polaków. Ale też skazałoby Warszawę na czerpanie informacji o sytuacji w Rosji od Niemców, Francuzów, Brytyjczyków czy Amerykanów, którzy mimo wszystko utrzymują swoich ambasadorów w Moskwie. Miałoby to duże znaczenie, gdyby w Rosji na przykład nagle rozpoczęła się rewolucja. Zawsze lepiej uczestniczyć w procesie decydującym o losie sąsiedniego atomowego kraju niż być biernym obserwatorem cudzych rozgrywek. Zresztą Polska jest w wąskim gronie państw demokratycznych, którzy swoją ambasadę mają nawet w Korei Północnej.