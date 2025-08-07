Rzeczpospolita
Armia USA zmieniła poziom wody w rzece, bo J.D. Vance chciał pływać kajakiem?

Amerykańskie wojska inżynieryjne, na polecenie zespołu wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, zmieniły poziom wody w rzece i jeziorze w Ohio, aby dostosować poziom wody do potrzeb wiceprezydenta USA, który udał się z rodziną na wycieczkę łodzią. Sprawę ujawnił „The Guardian”.

Publikacja: 07.08.2025 13:11

J.D. Vance

J.D. Vance

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Prośbę do amerykańskich wojsk inżynieryjnych skierował Secret Service, służba odpowiedzialna za bezpieczeństwo prezydenta, która powoływała się na konieczność zapewnienia „bezpiecznej żeglugi” wiceprezydentowi USA. Sprawa dotyczyła sierpniowego, rodzinnego wypadu rodziny Vance'ów. 

Amerykańska armia zmieniła poziom wody w rzece, bo J.D. Vance pływał kajakiem?

Vance pojawił się w południowo-zachodnim Ohio 2 sierpnia, w dniu swoich 41. urodzin – wynika z wpisów w mediach społecznościowych. Vance'a widziano w kajaku na rzece, która jest dopływem jeziora Caesar Creek.

Jedno ze źródeł, na które powołuje się „The Guardian” wskazuje, że żądanie dotyczące poziomu wody w Caesar Creek miało na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi wiceprezydenta, ale także „stworzenie idealnych warunków do pływania kajakiem”. Brytyjski dziennik zaznacza, że nie jest w stanie zweryfikować tego stwierdzenia. 

Informacja sprawiła, że pojawiły się pytania, czy kancelaria Vance'a nie nadużywa zasobów infrastruktury publicznej dla komfortowego wypoczynku wiceprezydenta w czasie, gdy administracja Donalda Trumpa dokonuje poważnych cięć budżetowych i ogranicza wydatki na pomoc międzynarodową, badania naukowe i zwalnia, w ramach oszczędności, urzędników. 

Kancelaria J.D. Vance'a nie komentuje całej sprawy. 

Radca Białego Domu ds. etyki z czasów Baracka Obamy: Nigdy nie słyszałem o czymś takim

„The Guardian” zwrócił się do Korpusu Inżynieryjnego Armii Stanów Zjednoczonych (USACE) z prośbą o komentarz we wtorek. Publicznie dostępne dane amerykańskiej służby geologicznej (USGS) wskazywały na nagłe podniesienie się poziomu rzeki i, towarzyszący mu, spadek poziomu wody w jeziorze Caesar Creek. USACE poinformowało, że działało na wniosek Secret Service. 

Pojawiły się pytania, czy kancelaria Vance'a nie nadużywa zasobów infrastruktury publicznej dla komfortowego wypoczynku wiceprezydenta w czasie, gdy administracja Donalda Trumpa dokonuje poważnych cięć budżetowych

Z kolei Secret Service podało, że w koordynacji z Departamentem Zasobów Naturalnych Ohio i USACE zaplanowało działania, które miały zapewnić bezpieczne poruszanie się łodzi motorowej. 

„The Guardian” podkreśla, że USACE podejmuje czasem działania, które zmieniają poziomy wód rzek lub jezior – np. na potrzeby ćwiczeń dla służb ratunkowych. Co do zasady działań takich nie podejmuje się jednak na potrzeby jednej osoby lub niewielkiej grupy osób. 

Regulamin USACE wymaga, aby takie nadzwyczajne odstąpienie od procedur dotyczących regulowania poziomu zbiorników wodnych zostało zatwierdzone, a także by przedstawiono dokumentację, która dowodzi, że takie odstąpienie jest usprawiedliwione. Ustala się wówczas m.in. zagrożenie podtopieniami i wpływ na środowisko. W przypadku działań Ohio wymogi te miały zostać spełnione. 

Norm Eisen, były radca specjalny Białego Domu ds. etyki wspomina, że gdy pracował w administracji Baracka Obamy otrzymywał wiele nietypowych próśb, ale „nigdy nie słyszał, by ktoś prosił o zwiększenie poziomu wody, aby przedstawiciel administracji mógł popływać kajakiem”. 

– Mój przydomek brzmiał „Pan Nie” i z pewnością trzymałbym się tego w tej sytuacji. Nigdy nie pozwoliłbym na takie coś, bo – niezależnie od tego, czy narusza to reguły czy nie – stwarza wrażenie, że wiceprezydent USA jest specjalnie traktowany, co jest niedostępne dla przeciętnej osoby, która chce wykorzystać zbiornik wodny w celach rekreacyjnych – powiedział Eisen w rozmowie z „The Guardian”. 

Źródło: rp.pl

