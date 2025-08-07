Prośbę do amerykańskich wojsk inżynieryjnych skierował Secret Service, służba odpowiedzialna za bezpieczeństwo prezydenta, która powoływała się na konieczność zapewnienia „bezpiecznej żeglugi” wiceprezydentowi USA. Sprawa dotyczyła sierpniowego, rodzinnego wypadu rodziny Vance'ów.

Amerykańska armia zmieniła poziom wody w rzece, bo J.D. Vance pływał kajakiem?

Vance pojawił się w południowo-zachodnim Ohio 2 sierpnia, w dniu swoich 41. urodzin – wynika z wpisów w mediach społecznościowych. Vance'a widziano w kajaku na rzece, która jest dopływem jeziora Caesar Creek.

Jedno ze źródeł, na które powołuje się „The Guardian” wskazuje, że żądanie dotyczące poziomu wody w Caesar Creek miało na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi wiceprezydenta, ale także „stworzenie idealnych warunków do pływania kajakiem”. Brytyjski dziennik zaznacza, że nie jest w stanie zweryfikować tego stwierdzenia.

Informacja sprawiła, że pojawiły się pytania, czy kancelaria Vance'a nie nadużywa zasobów infrastruktury publicznej dla komfortowego wypoczynku wiceprezydenta w czasie, gdy administracja Donalda Trumpa dokonuje poważnych cięć budżetowych i ogranicza wydatki na pomoc międzynarodową, badania naukowe i zwalnia, w ramach oszczędności, urzędników.