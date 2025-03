W uzasadnieniu swojego orzeczenia sędzia Bredar napisał, że liczba zwolnionych w ciągu kilku dni urzędników „zadaje kłam” twierdzeniom, że nie mamy w tym przypadku do czynienia ze zwolnieniami grupowymi.



Administracja Trumpa stoi na stanowisku, że urzędników zatrudnionych na okres próbny można zwolnić praktycznie z dowolnego powodu

Kilka godzin wcześniej sędzia William Alsup z San Francisco nakazał przywrócenie do pracy urzędników zatrudnionych na okres próbny, zwolnionych przez sześć agencji administracji, w tym przez Departament Obrony. Jego zdaniem Biuro Zarządzania Personelem, agencja odpowiedzialna za zarządzanie cywilnymi urzędnikami na szczeblu federalnym, w bezprawny sposób nakazała masowe zwolnienia pracowników, mimo że nie miała takich uprawnień. - To smutny dzień, gdy nasz rząd zwalnia dobrych pracowników i mówi, że podejmuje decyzję w oparciu o to, jak pracują, gdy wie dobrze, że to kłamstwo - orzekł sędzia Alsup.



Rzecznik prasowa Białego Domu Karoline Leavitt zapowiedziała, że administracja będzie odwoływać się od takich wyroków. Zarzuciła też sędziom nadużywanie władzy.



Czy urzędnik w okresie próbnym nie jest pracownikiem?

Od momentu dojścia Donalda Trumpa do władzy pracę straciły co najmniej 24 tys. pracowników federalnych zatrudnionych na okres próbny. Administracja Trumpa stoi na stanowisku, że urzędników zatrudnionych na okres próbny można zwolnić praktycznie z dowolnego powodu. Wspomniane Biuro Zarządzania Personelem w lutym przekonywało, że okres próbny nie jest de facto okresem zatrudnienia lecz „kontynuacją procesu ubiegania się o pracę”.