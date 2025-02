Do agencji federalnych skierowana została notatka z żądaniem przedstawienia planów „znaczących redukcji” kadr do 13 marca. Od momentu objęcia prezydentury przez Trumpa dochodzi do redukcji w zatrudnieniu pracowników administracji. Dotychczas z 2,3 mln urzędników federalnych odeszło ok. 100 tysięcy.



Donald Trump i Elon Musk zaczną zwalniać doświadczonych urzędników

Redukcję zatrudnienia w administracji nadzoruje Elon Musk i jego Departament Wydajności Rządu (DOGE). Nie wiadomo jakiej skali zwolnień obecnie oczekuje od szefów agencji federalnych Trump.



Dotychczas redukcje obejmowały przede wszystkim osoby zatrudnione na okresie próbnym, z mniejszym stażem na zajmowanych stanowiskach, których miejsca pracy były słabiej chronione. Kolejna fala zwolnień ma jednak objąć większą liczbę doświadczonych urzędników.



W czasie środowego posiedzenia gabinetu Trumpa, w którym wziął udział Elon Musk, prezydent USA poinformował, że Lee Zeldin, stojący na czele Agencji Ochrony Środowiska, planuje zwolnić do 65 proc. z 15 tys. pracowników agencji.