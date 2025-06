Wiceprezydent USA w rozmowie z Fox News stwierdził, że opuścił Biały Dom tuż przed ogłoszeniem przez Trumpa zawieszenia broni, ale dodał, że był świadom rozwoju sytuacji. Reuters ujawnił, że Vance wraz z sekretarzem stanu USA Marco Rubio oraz specjalnym wysłannikiem prezydenta USA na Bliski Wschód Stevem Witkoffem prowadził negocjacje z Irańczykami, które rozpoczęły się tuż po ataku USA na cele w Iranie.

– Prezydent (...) bez jednej ofiary po stronie amerykańskiej unicestwił irański program nuklearny. Jesteśmy w miejscu, w którym nie byliśmy tydzień temu. Tydzień temu Iran był bardzo bliski pozyskania broni atomowej. Teraz nie jest w stanie zbudować bomby atomowej dzięki sprzętowi, który posiada, ponieważ go zniszczyliśmy – stwierdził wiceprezydent USA.

J.D. Vance: Iran pokazał, że nie jest dobry w prowadzeniu wojny

Vance mówił też, że obecna sytuacja jest korzystna zarówno dla Izraela, jak i dla Irańczyków. Mówiąc o Izraelu, stwierdził, że kraj ten „osiągnął ważny wojskowy cel”. – Pomogli nam zniszczyć irański program nuklearny. Zniszczyli też potencjał Iranu w zakresie pocisków konwencjonalnych, co stanowiło zagrożenie dla Izraela. Dla Irańczyków, jak sądzę, jest to nowa okazja, by podążać ścieżką pokoju. Tak jak mówiłem wczoraj, Irańczycy pokazali poprzez swoje wsparcie dla siatek terrorystycznych, przez swoje nieudane dążenie do budowy broni nuklearnej, że nie są dobrzy w prowadzeniu wojny – przekonywał amerykański wiceprezydent.

Atak USA na cele w Iranie w ramach (MAPA) Foto: PAP

– I sądzę, że prezydent (Donald Trump) naprawdę nacisnął przycisk resetu i powiedział: zbudujmy długotrwały pokój w regionie. To zawsze był jego cel. Sądzę, że gdy spojrzymy wstecz, powiemy, że 12-dniowa wojna była ważnym momentem resetu dla całego regionu – podsumował Vance.