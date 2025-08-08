Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jak może wyglądać blokada Tajwanu? Gra wojenna wskazuje na kluczowy jeden kraj

Przeprowadzona symulacja blokady Tajwanu przez chińskie wojsko wskazuje, że kluczowe dla udzielenia pomocy mieszkańcom wyspy będzie wsparcie ze strony Singapuru.

Publikacja: 08.08.2025 09:26

Chiński okręt wojenny w pobliżu amerykańskiego niszczyciela w Cieśninie Tajwańskiej

Chiński okręt wojenny w pobliżu amerykańskiego niszczyciela w Cieśninie Tajwańskiej

Foto: Reuters/U.S. Navy

Przemysław Malinowski

W kwietniu, przez dwa dni w hotelu w Singapurze, około 40 uczestników i obserwatorów gry wojennej, w tym obecni i emerytowani urzędnicy i oficerowie wojskowi z regionu Azji i Pacyfiku, a także eksperci ds. bezpieczeństwa, brali udział w symulacji, której scenariusz dotyczył kryzysu związanego z działaniami Chin wobec Tajwanu.

Reklama
Reklama

Jak relacjonuje agencja Reutera, część uczestników rozważała podjęcie wspólnych działań w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, a inni kontaktowali się z delegatami reprezentującymi Stany Zjednoczone, Chiny i Japonię, aby wynegocjować specjalne korytarze powietrzne i morskie do ewakuacji obcokrajowców. Ostatecznie, jak twierdzą uczestnicy, ćwiczący doszli do jednoznacznego wniosku: państwa Azji Południowo-Wschodniej potrzebowały singapurskiego transportu lotniczego, aby mieć szansę na ewakuację swoich obywateli.

Czytaj więcej

Tajwański system obrony powietrznej Patriot rozmieszczony w parku podczas corocznych ćwiczeń Han Kua
Konflikty zbrojne
USA naciskają na sojuszników w sprawie Tajwanu. Odpowiedź Australii może nie zadowolić Pentagonu

Singapur kluczowym graczem w ewakuacji cywilów z Tajwanu

– Nic się nie działo, dopóki Singapurczycy nie wkroczyli do akcji w ostatniej chwili – powiedział jeden z uczestników wydarzenia w hotelu Jen Singapore Tanglin. – Znaleźli sposób na ewakuację swoich obywateli i zaproponowali, że pomogą również innym – dodał.

Singapur, dzięki dyskretnej i trwającej od dziesięcioleci obecności swoich sił bezpieczeństwa na Tajwanie, był w stanie wykorzystać dostęp do lotnisk i samolotów. Jednak ćwiczenia zakończyły się przed szczegółowymi rozmowami na temat tego, w jaki sposób Singapur osiągnął porozumienie z Chinami w sprawie zabezpieczenia trasy ewakuacyjnej przez blokadę oraz jak dokładnie będzie ona funkcjonować.

Reklama
Reklama

Nieogłoszone wcześniej ćwiczenia odbyły się w kontekście rosnącego napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami – ten ostatni kraj podejmuje działania zmierzające do dominacji w regionie Azji i Pacyfiku. Ćwiczenia stanowiły okazję do zapoznania się z planami awaryjnymi dotyczącymi Tajwanu, które według niektórych azjatyckich i zachodnich attaché wojskowych oraz analityków ds. bezpieczeństwa stają się coraz bardziej konieczne, ponieważ atak Pekinu na wyspę mógłby wciągnąć w konflikt Stany Zjednoczone i zagrozić innym krajom.

Tajwan i jego peryferyjne wyspy

Tajwan i jego peryferyjne wyspy

Foto: PAP

Blokada Tajwanu – jakie państwa mogą pomóc w kryzysie?

Chociaż scenariusz nie odzwierciedlał oficjalnej polityki, uczestnicy odgrywający role ministrów spraw zagranicznych i obrony pracowali w oparciu o znane stanowiska co najmniej dziewięciu rządów przedstawionych w symulacji. Oprócz Singapuru, Chin, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych, pozostałe kraje to Indonezja, Wietnam i Filipiny.

Według tajwańskiej Krajowej Agencji Imigracyjnej około 94 proc. z prawie miliona obcokrajowców mieszkających na Tajwanie to mieszkańcy Azji Południowo-Wschodniej. Zdecydowaną większość tych obcokrajowców stanowią Indonezyjczycy, Wietnamczycy i Filipińczycy, a stosunkowo niewielką grupę – Japończycy i Amerykanie.

Ministerstwo Obrony Singapuru oświadczyło, że nie było zaangażowane w „warsztaty” i żaden z urzędników nie uczestniczył w nich w żadnym charakterze. 

Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że „zawsze zdecydowanie sprzeciwiało się utrzymywaniu przez kraje, z którymi utrzymuje stosunki dyplomatyczne, jakichkolwiek oficjalnych stosunków z regionem Tajwanu, w tym dialogu i współpracy wojskowej”, dodając, że nie zna szczegółów dotyczących ćwiczeń.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Manewry na Tajwanie są największe od 1984 roku
Polityka
Tajwan: Największe manewry wojskowe przeciw największej armii świata

Czy blokada Tajwanu przez Chiny to tylko kwestia czasu?

Kilka tygodni po ćwiczeniach sekretarz obrony USA Pete Hegseth powiedział podczas konferencji poświęconej bezpieczeństwu w Singapurze, że zagrożenie użyciem siły przez Chiny w celu zajęcia Tajwanu jest „nieuchronne”, w związku z intensyfikacją operacji powietrznych i morskich wokół wyspy prowadzonych przez chińskie siły zbrojne.

Chińscy urzędnicy stwierdzili, że Hegseth i inni przedstawiciele administracji Trumpa wyolbrzymiają „tak zwane zagrożenie ze strony Chin”, a chińska ambasada w Singapurze uznała jego przemówienie za „przesiąknięte prowokacjami i podżeganiem”.

Chiny uważają Tajwan za swoje terytorium i nigdy nie odrzuciły możliwości użycia siły w celu jego zajęcia. Prezydent Tajwanu Lai Ching-te i jego rząd zdecydowanie sprzeciwiają się roszczeniom Chin do suwerenności nad wyspą, twierdząc, że to mieszkańcy Tajwanu powinni decydować o swojej przyszłości.

Czytaj więcej

Chińscy żołnierze biorący udział w ćwiczeniach wokół Tajwanu
Dyplomacja
Chiny: Nie wykluczymy ataku na Tajwan

Biorąc pod uwagę ostatnie ćwiczenia chińskiej armii, w trakcie których chińskie okręty otoczyły Tajwan, niektórzy attaché wojskowi i analitycy twierdzą, że wszelkie próby przejęcia wyspy przez Pekin mogą rozpocząć się od blokady, która zgodnie z prawem międzynarodowym zostałaby uznana za akt wojny.

Reklama
Reklama

Ryzyko to jest szczególnie odczuwalne w Singapurze` – centrum finansowym i żeglugowym – który jest bazą dla okrętów marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i samolotów zwiadowczych, a jednocześnie utrzymuje` silne więzi kulturowe, dyplomatyczne i gospodarcze z Chinami.

Projekt Starlight – sekretne szkolenia singapurskiej armii na Tajwanie

Siły zbrojne Singapuru prowadzą ćwiczenia wojskowe na Tajwanie od 1975 r., w ramach porozumienia znanego jako Projekt Starlight. Obecność ta jest rzadko potwierdzana publicznie przez władze Singapuru, który nie utrzymuje formalnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem. Singapur co roku wysyła do trzech obozów szkoleniowych w południowej części Tajwanu do 3000 żołnierzy piechoty i komandosów. Gdzie góry i dżungla w południowym Tajwanie odtwarzają warunki panujące na Półwyspie Malajskim.

Siły zbrojne Singapuru regularnie szkolą się również w Australii, Francji, Brunei i Stanach Zjednoczonych. Według corocznego rankingu sił zbrojnych świata opracowanego przez IISS, Singapur posiada najlepiej wyposażoną armię w Azji Południowo-Wschodniej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dyplomacja Relacje Chiny-Tajwan Miejsca Regiony Azja Chiny Singapur Ameryka Północna Stany Zjednoczone Tajwan

W kwietniu, przez dwa dni w hotelu w Singapurze, około 40 uczestników i obserwatorów gry wojennej, w tym obecni i emerytowani urzędnicy i oficerowie wojskowi z regionu Azji i Pacyfiku, a także eksperci ds. bezpieczeństwa, brali udział w symulacji, której scenariusz dotyczył kryzysu związanego z działaniami Chin wobec Tajwanu.

Jak relacjonuje agencja Reutera, część uczestników rozważała podjęcie wspólnych działań w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, a inni kontaktowali się z delegatami reprezentującymi Stany Zjednoczone, Chiny i Japonię, aby wynegocjować specjalne korytarze powietrzne i morskie do ewakuacji obcokrajowców. Ostatecznie, jak twierdzą uczestnicy, ćwiczący doszli do jednoznacznego wniosku: państwa Azji Południowo-Wschodniej potrzebowały singapurskiego transportu lotniczego, aby mieć szansę na ewakuację swoich obywateli.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Izraelscy żołnierze w Strefie Gazy
Konflikty zbrojne
Izraelska armia zajmie miasto Gaza. Gabinet Beniamina Netanjahu zdecydował
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Zdjęcie archiwalne: Donald Trump i Władimir Putin podczassesji zdjęciowej na szczycie APEC w Da Nang
Konflikty zbrojne
Spotkanie Trump-Putin. Biały Dom stawia warunek?
Generał Eyal Zamir
Konflikty zbrojne
Szef Sztabu Głównego izraelskiej armii na wojennej ścieżce z Netanjahu
Zburzona przez Izrael Strefa Gazy widziana z pokładu niemieckiego samolotu zrzucającego pomoc humani
Konflikty zbrojne
Wiceszefowa KE mówi, że działania Izraela w Gazie przypominają ludobójstwo
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Czy dojdzie do spotkania przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina?
Konflikty zbrojne
Wkrótce koniec wojny na Ukrainie? Nieoficjalnie: Rosja otrzymała korzystną ofertę
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie