Od dłuższego czasu Donald Trump podważał sens obrony wyspy. Co prawda Ameryka nie uznaje niepodległości Tajwanu, jednak jest jego głównym sojusznikiem w zderzeniu z Chinami. Stany sprzedają też bardzo dużo broni Tajwańczykom.

Wellington Koo, minister obrony Tajwanu, uważa jednak, że Amerykanie nie porzucą jego kraju, bo to postawiłoby pod znakiem zapytania wiarygodność umów ze wszystkimi aliantami USA w Azji Południowo-Wschodniej, od Japonii po Koreę Południową i Filipiny. – Region Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku jest najważniejszym strategicznym akwenem Stanów Zjednoczonych. Nie mogą sobie one pozwolić na pozostawienie go – podtrzymuje Koo.

Jednak Chiny wyraźnie zwietrzyły otwierającą się przed nimi szansę na aneksję Tajwanu. – Musimy czynić zdecydowane kroki na rzecz zjednoczenia z Tajwanem – uznał w środę premier Chin Li Quiang. W niedawno przyjętej przez Xi Jinpinga oficjalnej doktrynie wojskowej ChRL nie wyklucza użycia siły dla przejęcia Tajwanu.

Tajwan łatwiej obronić niż Ukrainę

Mieszkańcy wyspy wcale jednak nie garną się do wejścia w skład komunistycznego giganta. Sondaż prestiżowego waszyngtońskiego instytutu badań opinii publicznej Pew pokazuje, że aż 70 proc. z nich czuje się „Tajwańczykami”, a nie „Chińczykami”. Ten wskaźnik rośnie nawet do 85 proc. wśród osób poniżej 35. roku życia, które całe życie spędziły w demokratycznym, zamożnym kraju.

Mimo wszystko prezydent Lai Ching-te wywodzący się z Demokratycznej Partii Postępowej (DPP), który jest zwolennikiem umacniania faktycznej niezależności kraju, zapowiedział zwiększenie wydatków na obronę. Tylko w tym roku Tajwan miałby kupić od Amerykanów broń o wartości 7–10 miliardów dolarów.