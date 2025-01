Jeden z komentatorów na blogu prowadzonym na Baidu stwierdził, że jeśli Trump podejmie działania w sprawie Grenlandii, Chiny powinny „wykorzystać okazję, by odzyskać Tajwan”. „Trump wydaje się być poważny, więc my też powinniśmy zobaczyć, co możemy na tym zyskać” - napisała osoba występująca jako "Hongtu Shumeng".

Chen Fei, profesor na Central China Normal University's School of Politics and International Studies, napisał na portalu informacyjnym NetEase, że podobnie jak Grenlandia dla Trumpa, Tajwan jest kluczowym interesem bezpieczeństwa dla Chin. Jednocześnie podkreślił, że te dwie kwestie różnią się, ponieważ działania Trumpa bezpośrednio zagrażają suwerenności innych krajów.

Grenlandia (MAPA) Foto: PAP

Eksperci o przyszłości relacji USA-Chiny

Bonnie Glaser, ekspert ds. Tajwanu w German Marshall Fund of the United States, powiedziała, że dla chińskiego przywódcy Xi Jinpinga kluczowe znaczenie mają inne czynniki, zwłaszcza jego ocena zdolności wojskowych kraju i prawdopodobne koszty, jakie Chiny poniosłyby, gdyby użyły siły przeciwko Tajwanowi.

„Wątpię, by Pekin szukał podobieństw między Grenlandią a Tajwanem” - oceniła. - Chińczycy wierzą, że Tajwan już jest i zawsze był częścią Chin - nie zapłacą za to pieniędzy, a żaden rząd na Tajwanie nie zgodzi się na kupno - dodała.

Drew Thompson, były urzędnik Departamentu Obrony USA, powiedział, że myślenie, iż wypowiedzi Trumpa mogą ośmielić Chiny do roszczeń wobec Tajwanu, jest „dość niedorzeczne”. - Tego rodzaju oświadczenia służą raczej do zniechęcania Pekinu do podejmowania działań, które mogłyby sprowokować USA do interwencji wojskowej - podkreślił.