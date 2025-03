USA odcięły Ukrainę od danych wywiadowczych. Dyrektor CIA potwierdza

Wstrzymanie współpracy wywiadowczej wpisuje się w szerszą zmianę podejścia administracji Trumpa do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Decyzja ta może mieć istotne konsekwencje dla dalszego przebiegu wojny oraz relacji Ukrainy z jej zachodnimi sojusznikami.

Dane wywiadu USA nie dla Ukrainy. Dyrektor CIA potwierdza

Pytany o tę sprawę John Ratcliffe, dyrektor CIA, powiedział w Fox News, że „prezydent Trump jest prezydentem pokoju”. – Za jego kadencji nie było żadnej wojny. Chce zakończyć trwające wojny. W tym przypadku, jak wszyscy widzieli, prezydent Trump miał prawdziwe wątpliwości co do tego, czy prezydent Zełenski jest zaangażowany w proces pokojowy. Powiedział: „dajmy sobie chwilę przerwy. Chciałem dać ci szansę na przemyślenie tego”. Widzieliście odpowiedź, którą prezydent Zełenski zawarł w oświadczeniu, stwierdzając, że jest gotów na pokój i chce, aby przywództwo Donalda Trumpa doprowadziło do tego pokoju – mówił.

Czytaj więcej Publicystyka Jerzy Haszczyński: Czy po awanturze Trump-Zełenski Polska jest bezpieczna? Po piątkowej awanturze między prezydentami Trumpem i Zełenskim jeszcze zbliżyliśmy się do rozpadu sojuszy Ameryki i Europy oraz akcji rosyjskich komandosów na zachodnie cele w stylu ataku na podkijowskie lotnisko Hostomel w lutym 2022 roku.

– Myślę, że w aspekcie wojskowym i wywiadowczym ta przerwa (...) zniknie i będziemy współpracować ramię w ramię z Ukrainą, jak to robiliśmy, aby stawić opór agresji, ale także po to, aby postawić świat w lepszej sytuacji – by negocjacje pokojowe mogły się posunąć naprzód – dodał Ratcliffe.

Z kolei brytyjskie media poinformowały, że USA zabroniły również Wielkiej Brytanii dzielenia się z Ukrainą informacjami wywiadowczymi.



Kłótnia w Gabinecie Owalnym i jej konsekwencje dla stosunków USA–Ukraina

Piątkowe (28 lutego) spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem i wiceprezydentem J.D. Vance’em w Białym Domu miało burzliwy przebieg. Choć początkowo rozmowa na temat perspektyw zakończenia wojny przebiegała w stosunkowo dobrej atmosferze, napięcie narastało w miarę dyskusji na temat dalszego wsparcia USA dla Ukrainy. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu brak wdzięczności oraz szacunku wobec Stanów Zjednoczonych, które od początku wojny wspierały Kijów finansowo i militarnie. W konsekwencji nie doszło do planowanej konferencji prasowej ani podpisania umowy dotyczącej minerałów, którą strony wcześniej zapowiadały.