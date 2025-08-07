Liczba obywateli Japonii zmniejszyła się szesnasty rok z rzędu. W 2024 roku zmniejszyła się o 908 574 osób, do poziomu 120,65 mln (a wraz z obcokrajowcami – 124,3 mln; uwzględniając obcokrajowców, populacja Japonii zmniejszyła się o 0,44 proc.). Kraj boryka się z poważnym kryzysem demograficznym spowodowanym niską liczbą urodzeń. W 2024 roku dzietność w Japonii spadła do poziomu 1,15 dziecka na kobietę w wieku rozrodczym. Tymczasem, by zapewnić prostą zastępowalność pokoleń (czyli żeby przyrost naturalny pozwalał na utrzymanie liczby populacji), wskaźnik ten musi wynosić 2,1.

Japonia: Liczba Japończyków się zmniejsza, liczba cudzoziemców rośnie

Premier Shigeru Ishiba nazwał sytuację, w jakiej znalazł się kraj, „cichym kryzysem”. Zapowiedział wprowadzenie przyjaznych rodzinom rozwiązań, takich jak elastyczniejsze godziny pracy i darmową opiekę nad dziećmi, które mają pomóc w odwróceniu niekorzystnych trendów demograficznych.

Podczas gdy liczba mieszkańców Japonii spada, liczba cudzoziemców w Japonii rośnie – i w 2024 roku była na najwyższym poziomie od 2013 roku, gdy rząd Japonii rozpoczął prowadzenie dokładnych statystyk w tym zakresie.

1 stycznia 2025 roku w Japonii mieszkało 3,67 mln obcokrajowców, co stanowiło blisko 3 proc. populacji.