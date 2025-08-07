Aktualizacja: 07.08.2025 15:32 Publikacja: 07.08.2025 14:47
W Japonii dzieci jest coraz mniej, a seniorów - coraz więcej
Foto: AFP
Liczba obywateli Japonii zmniejszyła się szesnasty rok z rzędu. W 2024 roku zmniejszyła się o 908 574 osób, do poziomu 120,65 mln (a wraz z obcokrajowcami – 124,3 mln; uwzględniając obcokrajowców, populacja Japonii zmniejszyła się o 0,44 proc.). Kraj boryka się z poważnym kryzysem demograficznym spowodowanym niską liczbą urodzeń. W 2024 roku dzietność w Japonii spadła do poziomu 1,15 dziecka na kobietę w wieku rozrodczym. Tymczasem, by zapewnić prostą zastępowalność pokoleń (czyli żeby przyrost naturalny pozwalał na utrzymanie liczby populacji), wskaźnik ten musi wynosić 2,1.
Premier Shigeru Ishiba nazwał sytuację, w jakiej znalazł się kraj, „cichym kryzysem”. Zapowiedział wprowadzenie przyjaznych rodzinom rozwiązań, takich jak elastyczniejsze godziny pracy i darmową opiekę nad dziećmi, które mają pomóc w odwróceniu niekorzystnych trendów demograficznych.
Czytaj więcej
W latach 2019-2023 codziennie samobójstwo popełniało w Korei Południowej średnio niemal 10 osób w...
Podczas gdy liczba mieszkańców Japonii spada, liczba cudzoziemców w Japonii rośnie – i w 2024 roku była na najwyższym poziomie od 2013 roku, gdy rząd Japonii rozpoczął prowadzenie dokładnych statystyk w tym zakresie.
1 stycznia 2025 roku w Japonii mieszkało 3,67 mln obcokrajowców, co stanowiło blisko 3 proc. populacji.
To m.in. sprzeciw wobec imigracji, obok wysokiej inflacji, jest źródłem popularności nowej partii, Sanseito, która przed tegorocznymi wyborami do Izby Radców (izba wyższa parlamentu) prowadziła kampanię pod hasłem „Najpierw Japonia”. W wyborach partia osiągnęła sukces, zwiększając stan posiadania w liczącej 248 miejsc Izbie Radców z jednego do 14 mandatów. Sanseito przekonywała m.in., niezgodnie z prawdą, że cudzoziemcy mogą liczyć na wyższe świadczenia niż Japończycy. W rzeczywistości imigranci w Japonii pomagają w walce z deficytem rąk do pracy, wywołanym starzeniem się społeczeństwa.
Japończycy mający 65 i więcej lat stanowią już blisko 30 proc. społeczeństwa, podczas gdy osoby w wieku 15-64 to 60 proc. mieszkańców Japonii. Kraj Kwitnącej Wiśni jest państwem z drugą najstarszą populacją na świecie po Księstwie Monako.
Liczba urodzeń w Japonii w 2024 roku po raz pierwszy w historii statystyk (prowadzonych od 1899 roku) spadła poniżej 700 tysięcy – wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. W 2024 roku na świat przyszło w Japonii 686 061 dzieci, o 41 227 mniej niż w 2023 roku.
W związku z sytuacją demograficzną w Japonii rośnie liczba opuszczonych gospodarstw i budynków mieszkalnych na terenach wiejskich. Obecnie jest ich blisko 4 mln takich niszczejących budynków. Wiele z nich należy do osób mieszkających w dużych miastach, które odziedziczyły je po zmarłych krewnych, ale nie stać ich na remont, albo nie chcą się go podejmować.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Liczba obywateli Japonii zmniejszyła się szesnasty rok z rzędu. W 2024 roku zmniejszyła się o 908 574 osób, do poziomu 120,65 mln (a wraz z obcokrajowcami – 124,3 mln; uwzględniając obcokrajowców, populacja Japonii zmniejszyła się o 0,44 proc.). Kraj boryka się z poważnym kryzysem demograficznym spowodowanym niską liczbą urodzeń. W 2024 roku dzietność w Japonii spadła do poziomu 1,15 dziecka na kobietę w wieku rozrodczym. Tymczasem, by zapewnić prostą zastępowalność pokoleń (czyli żeby przyrost naturalny pozwalał na utrzymanie liczby populacji), wskaźnik ten musi wynosić 2,1.
Z najnowszego sondażu Gallupa wynika, że na Ukrainie rośnie odsetek osób chcących zawarcia porozumienia pokojowe...
Rosjanie zdążyli się przyzwyczaić do prowadzonej czwarty rok przez Władimira Putina wojny z Ukrainą. Jest już cz...
Lato w Hiszpanii daje się w tym roku we znaki. Po rekordowo upalnym czerwcu nadchodzi kolejna, druga już fala up...
Na terenie dawnej wsi Zboiska, leżącej w dzisiejszych granicach Lwowa, rozpoczęły się poszukiwania ciał polskich...
W latach 2019-2023 codziennie samobójstwo popełniało w Korei Południowej średnio niemal 10 osób w wieku powyżej...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas