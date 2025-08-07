Rzeczpospolita
Rekordowy spadek liczby Japończyków. Rośnie liczba cudzoziemców w Japonii

W 2024 roku liczba obywateli Japonii zmniejszyła się o 0,75 proc. W liczbach bezwzględnych jest to największy spadek populacji kraju od momentu rozpoczęcia prowadzenia dokładnych statystyk w tym zakresie w 1968 roku - podał japoński MSW.

Publikacja: 07.08.2025 14:47

W Japonii dzieci jest coraz mniej, a seniorów - coraz więcej

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Liczba obywateli Japonii zmniejszyła się szesnasty rok z rzędu. W 2024 roku zmniejszyła się o 908 574 osób, do poziomu 120,65 mln (a wraz z obcokrajowcami – 124,3 mln; uwzględniając obcokrajowców, populacja Japonii zmniejszyła się o 0,44 proc.). Kraj boryka się z poważnym kryzysem demograficznym spowodowanym niską liczbą urodzeń. W 2024 roku dzietność w Japonii spadła do poziomu 1,15 dziecka na kobietę w wieku rozrodczym. Tymczasem, by zapewnić prostą zastępowalność pokoleń (czyli żeby przyrost naturalny pozwalał na utrzymanie liczby populacji), wskaźnik ten musi wynosić 2,1.

Japonia: Liczba Japończyków się zmniejsza, liczba cudzoziemców rośnie

Premier Shigeru Ishiba nazwał sytuację, w jakiej znalazł się kraj, „cichym kryzysem”. Zapowiedział wprowadzenie przyjaznych rodzinom rozwiązań, takich jak elastyczniejsze godziny pracy i darmową opiekę nad dziećmi, które mają pomóc w odwróceniu niekorzystnych trendów demograficznych. 

Podczas gdy liczba mieszkańców Japonii spada, liczba cudzoziemców w Japonii rośnie – i w 2024 roku była na najwyższym poziomie od 2013 roku, gdy rząd Japonii rozpoczął prowadzenie dokładnych statystyk w tym zakresie. 

1 stycznia 2025 roku w Japonii mieszkało 3,67 mln obcokrajowców, co stanowiło blisko 3 proc. populacji. 

To m.in. sprzeciw wobec imigracji, obok wysokiej inflacji, jest źródłem popularności nowej partii, Sanseito, która przed tegorocznymi wyborami do Izby Radców (izba wyższa parlamentu) prowadziła kampanię pod hasłem „Najpierw Japonia”. W wyborach partia osiągnęła sukces, zwiększając stan posiadania w liczącej 248 miejsc Izbie Radców z jednego do 14 mandatów. Sanseito przekonywała m.in., niezgodnie z prawdą, że cudzoziemcy mogą liczyć na wyższe świadczenia niż Japończycy. W rzeczywistości imigranci w Japonii pomagają w walce z deficytem rąk do pracy, wywołanym starzeniem się społeczeństwa. 

1,15

Tyle wyniosła dzietność w Japonii w 2024 roku

Japonia: Społeczeństwo się starzeje, rośnie liczba porzuconych domów

Japończycy mający 65 i więcej lat stanowią już blisko 30 proc. społeczeństwa, podczas gdy osoby w wieku 15-64 to 60 proc. mieszkańców Japonii. Kraj Kwitnącej Wiśni jest państwem z drugą najstarszą populacją na świecie po Księstwie Monako.

Liczba urodzeń w Japonii w 2024 roku po raz pierwszy w historii statystyk (prowadzonych od 1899 roku) spadła poniżej 700 tysięcy – wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. W 2024 roku na świat przyszło w Japonii 686 061 dzieci, o 41 227 mniej niż w 2023 roku.

W związku z sytuacją demograficzną w Japonii rośnie liczba opuszczonych gospodarstw i budynków mieszkalnych na terenach wiejskich. Obecnie jest ich blisko 4 mln takich niszczejących budynków. Wiele z nich należy do osób mieszkających w dużych miastach, które odziedziczyły je po zmarłych krewnych, ale nie stać ich na remont, albo nie chcą się go podejmować. 

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Japonia Tokio Korea Południowa

