Strategie najbogatszego Polaka

W jego przypadku wizja, nawet w przypadku perturbacji, była zastępowana przez inną wizję. Znamienna jest tu historia podupadającego poznańskiego Lecha Browary Wielkopolski, który Kulczyk kupił w 1993 roku. Ówczesna polityka polskiego rządu polegała na niedopuszczaniu do kupna polskich browarów przez wielkich międzynarodowych graczy. Szybko to się skończyło i Kulczyk wyczuł, że ze swoim Lechem nie ma szans w rywalizacji z gigantami przejmującymi największych polskich wytwórców piwa. Potrafił znaleźć partnera, który tak jak on był na biznesowym „musiku” – potężny południowoafrykański koncern SABMiller, który pieniądze poza RPA mógł wydawać wyłącznie na inwestycje i tych inwestycji mocno poszukiwał. Dalszy ciąg tej historii: wejście SABMiller do Lecha, kupno Browarów Tyskich i powstanie Kompanii Piwowarskiej. A Kulczyk wyszedł z polskich browarów na szczególnej zasadzie – został jednym z największych inwestorów w rozproszonym akcjonariacie giganta, z ponad 3-proc. udziałem Sprzedaż tych udziałów przyniosła dekadę temu potężny zastrzyk gotówki firmom prowadzonym już przez jego dzieci.

Ta historia ma też inny wymiar: Kulczyka często oskarżano o to, że przejmuje firmy tylko po to, aby je jak najszybciej sprzedać, inkasując spory zysk. On sam zaprzeczał, podkreślał, że inwestuje w swoje biznesy, buduje ich wartość. Dawny Lech jest najlepszym tego przykładem – kiedy Kulczyk wychodził, to była zupełnie inna firma, rozbudowana, doinwestowana. Podobnie było z Wartą, nie mówiąc już o Polskiej Telefonii Cyfrowej (operatorze dawnej sieci Era), w którą biznesmen zainwestował na samym początku rozwoju telefonii komórkowej w Polsce.

Dlaczego Jan Kulczyk nie chciał już działać z państwem?

Cięższy wymiar oskarżeń wobec Kulczyka wiązał się z różnego rodzaju rzekomymi nieprawidłowościami i kreowaniem polskiej wersji oligarchy żerującego na styku biznes–państwo. Dotyczyło to przede wszystkim prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej i jego udziału w tzw. Orlengate, w ramach której to afery biznesmen miał ponoć proponować Rosjanom sprzedaż Rafinerii Gdańskiej. Najbogatszemu Polakowi nigdy jednak nie udowodniono naruszania prawa. Tego rodzaju historie zniechęciły go jednak do robienia interesów ze Skarbem Państwa (z jedynym późniejszym wyjątkiem dotyczącym Ciechu, czyli dzisiejszej Qemetica) i jeszcze mocniej zdopingowały do realizacji wizji, która towarzyszyła mu już od dawna – umiędzynarodowienia biznesu.

To oczywiste, że celem prowadzenia biznesu jest zysk, zarabianie pieniędzy. Kulczyk pojmował to jednak nieco inaczej. Jego autentycznie pasjonowało – podkreślał to w okolicznościach oficjalnych i nieoficjalnych – odkrywanie nowych biznesowych lądów, realizacja wizji, nie tylko pieniądze, ale budowa nowych firm czy struktur. Był przy tym dosyć niecierpliwy, co – jak opowiadał – zadecydowało o tym, że po doktoracie nie pozostał na spokojnej posadzie na uczelni.