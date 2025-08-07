Aktualizacja: 07.08.2025 15:14 Publikacja: 07.08.2025 14:53
Foto: Jason Alden/Bloomberg
Decyzja Banku Anglii o obniżce stóp procentowych o 25 pb. nie była jednomyślna. W pierwszym głosowaniu opowiedziało się za nią czterech członków Komitetu Polityki Pieniężnej (w tym Andrew Bailey, prezes brytyjskiego banku centralnego), jeden członek (Alan Taylor) głosował za cięciem o 50 pb., a pozostałych czterech za pozostawieniem stóp bez zmian. W drugim głosowaniu Taylor dołączył do członków Komitetu opowiadających się za cięciem o 25 pb.
Czwartkowa obniżka stóp była trzecią w tym roku, a zarazem piątą w obecnym cyklu luzowania polityki pieniężnej, rozpoczętym latem 2024 r. W jej wyniku, główna stopa procentowa Banku Anglii zeszła do najniższego poziomu od dwóch lat. Przed rozpoczęciem cyklu obniżek wynosiła ona 5,25 proc.
Prezes Banku Anglii stwierdził na czwartkowej konferencji prasowej, że inwestorzy nie powinni oczekiwać „zbyt szybkich” obniżek stóp. - Uważamy, że inflacja wzrośnie do około 4 proc. we wrześniu. Naszym zadaniem jest zapewnienie, aby inflacja wróciła do celu na poziomie 2 proc., gdy te tymczasowe czynniki miną, czego oczekujemy. Dlatego ważne jest, abyśmy nie obniżali stopy procentowej zbyt szybko ani zbyt mocno – stwierdził Bailey.
Czytaj więcej
Amerykański bank centralny utrzymał główną stopę procentową w przedziale 4,25-4,50 proc. Było to...
- Stopa bazowa jest na poziomie, którego nie widzieliśmy od ponad dwóch lat, ale głosowanie komitetu tylko nieznacznie umożliwiło obniżkę. Pytanie brzmi, czy ta obniżka nie przyszła za późno. Wzrost gospodarczy od dłuższego czasu jest słaby, rynek pracy znajduje się pod presją wyższych kosztów zatrudnienia, podwyżki podatków są na horyzoncie, wydatki konsumenckie są słabe, a zaufanie niskie. Ponadto, obniżka jest już uwzględniona w cenach obligacji rządowych, więc koszty pożyczek rządowych nie spadną. Teraz, gdy jesteśmy na drodze do niższych stóp, wszystko zależy od przyszłej polityki, a wyzwanie inflacja kontra wzrost nie zniknęło. Z tego głosowania nie wynika jasno, że wzrost gospodarczy będzie priorytetem – wskazuje Neil Birrell, dyrektor inwestycyjny w Premier Miton Investors.
– Obniżka stóp procentowych była niemal powszechnie oczekiwana, z wyjątkiem, jak się wydaje, samego Banku Anglii, gdzie schemat głosowania ujawnił bardzo wyrównaną decyzję, która wymagała drugiej tury głosowania, zanim uzyskano większość. Ciasna decyzja odzwierciedla sprzeczne siły, przed którymi stoją decydenci, z inflacją okazującą się silniejszą niż oczekiwano, ale wzrost aktywności pozostaje słaby. Bankowi trudno będzie dać jasne wskazówki dotyczące przyszłej ścieżki stóp w obliczu niejednoznacznych danych i podzielonego MPC. Ostatecznie jednak spodziewamy się, że słabość wzrostu zwycięży, a Bank obniży stopy ponownie pod koniec tego roku, a także w przyszłym roku – ocenia natomiast Luke Bartholomew, zastępca głównego ekonomisty w Aberdeen.
- Dzisiejsza obniżka stóp wysyła wyraźny sygnał, że Bank Anglii koncentruje się teraz bardziej na spowolnieniu wzrostu i rosnącym bezrobociu niż na zagrożeniu inflacją. Podzielone głosowanie – z członkami popierającymi wszystko, od utrzymania stóp po obniżkę o 50 punktów bazowych – podkreśla, jak wyważona była decyzja. Ale kierunek jest jasny. Kredytobiorcy wierzą teraz, że oprocentowanie hipotek prawdopodobniej spadnie niż wzrośnie, co podnosi nastroje na rynku. Jeśli obecne trendy się utrzymają, możemy zobaczyć oprocentowanie hipotek poniżej 3,5 proc. do Świąt – uważa Simon Gammon, partner zarządzający w Knight Frank Finance.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Decyzja Banku Anglii o obniżce stóp procentowych o 25 pb. nie była jednomyślna. W pierwszym głosowaniu opowiedziało się za nią czterech członków Komitetu Polityki Pieniężnej (w tym Andrew Bailey, prezes brytyjskiego banku centralnego), jeden członek (Alan Taylor) głosował za cięciem o 50 pb., a pozostałych czterech za pozostawieniem stóp bez zmian. W drugim głosowaniu Taylor dołączył do członków Komitetu opowiadających się za cięciem o 25 pb.
Pierwsza połowa 2025 roku była dla nas bardzo udana – przekonuje Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao. Zysk o...
Minister finansów liczy, że zwykli ciułacze zaczną lokować swoje oszczędności nie tylko w bankach, ale też na ry...
Mimo braku rządowych programów mieszkaniowych, Alior Bank w drugim kwartale niemal podwoił wartość kredytów udzi...
Po przejęciu Santander Bank Polska to Austriacy będą mieli największy udział w naszym sektorze bankowym wśród in...
Utrzymamy politykę dywidendową Santander Banku Polska. Zmian w zarządzie nie planujemy, bo radzi sobie dobrze –...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas