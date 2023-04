Miliony z ambasady Rosji zostaną przez Polskę zamrożone na lata?

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Reuters: Rosjanie najsilniej okopani na Zaporożu i u wrót Krymu Rowy przeciwczołgowe w pobliżu okupowanego przez Rosjan miasta Połohy w obwodzie zaporoskim rozciągają się na 30 km. Za nimi znajdują się zapory przeciwczołgowe (tzw. smocze zęby). Dalej znajdują się okopy przeznaczone dla piechoty - podaje Reuters powołując się na zdjęcia satelitarne.

Dotychczas polska prokuratura wygrywała sprawy o fundusze ambasady – sąd oddalił zażalenie rosyjskiego ambasadora i utrzymał decyzję prokuratury o zablokowaniu pieniędzy. Uznał, że prokuratura miała podstawy do zajęcia i nie naruszało to konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych.

Prokuratura i ABW nadal próbują ustalić, po co rosyjscy dyplomaci chcieli pobrać w gotówce tak duże kwoty i czy mogły one służyć do finansowania nielegalnej działalności szpiegowskiej w Polsce.

Środki są w dyspozycji prokuratury, zabezpieczone do czasu sprawy na jej rachunku bankowym. Rosyjska strona, jak ustaliliśmy, nie złożyła jeszcze zażalenia na tę decyzję.

Sama blokada środków według ekspertów jest uzasadniona. Jak mówiła nam prof. Genowefa Grabowska, specjalistka prawa międzynarodowego, „w kwestii wykonywania unijnych sankcji Polska ma obowiązek dokonywać blokad środków czy zajęcia majątków”. – Majątki są objęte immunitetem i nie mogą być przejmowane, ale stan wojny, a zwłaszcza przyczynienie się do wojny państwa-agresora, to zmienia. Konwencja wiedeńska nie może chronić zbrodniarza, sprawca agresji nie może pozostać bezkarny – mówiła prof. Grabowska.