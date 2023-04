- Moglibyśmy zapewnić więcej wsparcia naszym chłopcom, którzy tu umierają - mówi Wołodymyr o jednostkach wspierających Bachmut ogniem rakietowym i artyleryjskim.



Według niego Ukraina zużyła już niemal całe zapasy pocisków do wyrzutni Grad i musi polegać na dostawach pocisków z innych krajów.

Mamy wystarczająco wielu ludzi na tę chwilę. Ale potrzebujemy amunicji. Amunicja jest najważniejsza Serhij, żołnierz ukraińskiej 80. Brygady

Rozmówca BBC mówi, że pociski używane obecnie przez ukraińską armię przybyły z Czech, Rumunii i Pakistanu. Wołodymyr podkreśla, że pociski z Pakistanu "nie są dobrej jakości".



Ukraina nieustannie apeluje do swoich sojuszników o zwiększenie dostaw broni i amunicji, m.in. w związku z przygotowaniami do wiosennej kontrofensywy. Jednocześnie jednak ukraińska armia potrzebuje nadal zasobów niezbędnych do utrzymania zajmowanych pozycji.



O konieczności racjonowania amunicji mówi też żołnierz 80. Brygady stacjonującej w pobliżu Bachmutu. Jednostka Serhija korzysta m.in. z brytyjskiej haubicy L119. Żołnierz twierdzi, że jego pododdział wykorzystuje średnio 30 pocisków dziennie.