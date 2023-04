04:34 Zełenski: Można użyć wpływów Chin, by przywrócić siłę zasad, na których powinien opierać się pokój

Po środowej rozmowie telefonicznej z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem, prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówił w wieczornym wystąpieniu, że "istnieje szansa, by wykorzystać polityczne wpływy Chin, do przywrócenia siły zasad i reguł, na których powinien opierać się pokój". - Ukraina i Chiny, tak jak większość świata, są równie zainteresowane siłą suwerenności narodów i integralności terytorialnej - podkreślił.



04:29 Para z Czasiw Jaru skazana na 15 lat więzienia za przekazywanie Rosjanom informacji o pozycjach ukraińskiej armii

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o "zebraniu bezdyskusyjnych dowodów winy dwojga kryminalistów, którzy przekazywali najeźdźcom informacje wywiadowcze o pozycjach Sił Obronnych Ukrainy w rejonie Bachmutu". Sąd skazał oboje - parę z Czasiw Jaru - na 15 lat więzienia, po tym jak mężczyznę i kobietę aresztowano w grudniu 2022 roku w czasie działań kontrdywersyjnych w rejonie frontu w obwodzie donieckim. Mężczyzna odsiadywał już wcześniej wyrok za walkę w szeregach nielegalnych formacji zbrojnych tzw. Donieckiej Republiki Ludowej.



04:25 Moskwa: Plac Czerwony będzie zamknięty do 10 maja

Od 27 kwietnia do 10 maja Plac Czerwony w Moskwie będzie zamknięty, w związku z przygotowaniami do Parady Zwycięstwa, która ma odbyć się w stolicy Rosji 9 maja, w dniu, w którym Rosja obchodzi rocznicę zakończenia II wojny światowej. Już wcześniej poinformowano, że od 23 kwietnia do 15 maja dla zwiedzających zamknięte zostanie Mauzoleum Lenina, co również ma związek z przygotowaniami do obchodów 9 maja na Kremlu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.



04:23 Niszczyciele rosyjskiej Floty Pacyfiku ćwiczyły walkę z okrętem podwodnym na Morzu Japońskim

Dwa rosyjskie niszczyciele rakietowe wchodzące w skład Floty Pacyfiku - "Admirał Tribuc" i "Admirał Pantielejew" - wzięły udział w ćwiczeniach w czasie których szkoliły się z wykrywania i zwalczania wrogiego okrętu podwodnego - podaje służba prasowa Floty.



04:18 Prezydenci USA i Korei Południowej nie rozmawiali o pomocy wojskowej dla Ukrainy

Yoon Suk-yeol, prezydent Korei Południowej, w czasie spotkania w USA z Joe Bidenem nie rozmawiał z amerykańskim prezydentem o pomocy wojskowej dla Ukrainy - podaje agencja Yonhap, cytując przedstawiciela administracji prezydenta Korei Południowej. Prezydenci rozmawiali na temat pomocy humanitarnej, finansowej i niemilitarnego wsparcia Ukrainy. Korea Południowa wyraziła gotowość do wzięcia udziału w rozmowie na temat odbudowy Ukrainy po wojnie we współpracy z USA. Korea Południowa, jak dotąd, nie dostarczała pomocy militarnej Ukrainie, choć z jednej z ostatnich wypowiedzi południowokoreańskiego prezydenta wynikało, że nie wyklucza, iż może taką pomoc dostarczyć w przyszłości.



04:17 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: