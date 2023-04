Informując o sytuacji w Bachmucie, analitycy z waszyngtońskiego think tanku podają, że w nagraniu wideo do prezydenta Rosji Władimira Putina członkowie batalionu "Potok" (podobno jedna z trzech ochotniczych jednostek rosyjskiego państwowego koncernu energetycznego Gazprom) twierdzą, że urzędnicy Gazpromu powiedzieli im, iż podpiszą kontrakty z rosyjskim Ministerstwem Obrony, ale następnie zmusili ich do podpisania kontraktów z grupą "Reduta".

Jeden z członków "Potoku" twierdził, że Gazprom stworzył dwie inne jednostki, które były podporządkowane rosyjskiemu resortowi obrony.

Najemnicy z "Potoku" zgłaszali również złe traktowanie przez członków Grupy Wagnera, którzy mieli grozić im, że będą do nich strzelać, jeśli oddalą się od frontu.

Różne źródła podają, że żołnierze "Potoku" opuścili swoje pozycje w Bachmucie. Japo powód podano brak amunicji.