Petro Poroszenko: Czekamy na kolejny cud

Szczerze mówiąc, to w dużej mierze zależy od pięciu czynników. To mój plan zwycięstwa dla Ukrainy i dla Europy. Po pierwsze: broń. Brakuje nam broni, przede wszystkim amunicji, myśliwców, artylerii i pocisków rakietowych dalekiego zasięgu, ponieważ to zupełnie nowy rodzaj wojny. Po drugie: sankcje. Skuteczne sankcje to odcięcie możliwości eksportowych Rosji, co mogłoby zmusić Putina do negocjacji po wycofaniu wojsk. Po trzecie: sprawiedliwość. Putin powinien stanąć przed trybunałem w Hadze. Po czwarte: wsparcie ekonomiczne, by pomóc nam przetrwać. Nie mówię o odbudowie, na to przyjdzie czas później, lecz o wsparciu finansowym. A po piąte: pełne członkostwo Ukrainy w UE i NATO. Jeżeli uda się skoordynować te pięć kroków, możemy odnieść zwycięstwo w bardzo krótkim czasie.

Jak krótkim? Świat czeka na jak najszybsze zakończenie wojny. Z Zachodu zaczynają płynąć głosy o zawieszeniu broni. Czy naród ukraiński jest na to gotowy?

Zdecydowanie nie, ponieważ zawieszenie broni to szansa dla Putina. Oznacza, że Putin może ponownie zebrać wojska, fundusze, uzbrojenie i zaatakować. A co byłoby jego następnym celem? Nikt nie wie. Może Polska, może kraje bałtyckie, może dalsza ofensywa na Ukrainie. Podam przykład dla tych, którzy mówią o kompromisie, o zawieszeniu broni. Do waszego domu przychodzi morderca, gwałci wam żonę, zabija dzieci. Jesteście na drugim piętrze, on zajmuje pierwsze i mówi: no dobrze, zawrzyjmy kompromis, podpiszmy zawieszenie broni. Nie. Agresor musi zostać ukarany, nie ma tu innej możliwości.

Dla tych, którzy mówią o kompromisie z Rosją, mam prostą odpowiedź: Putin chce nas zabić, jest sprawcą ludobójstwa, zorganizował Buczę, Irpień, Mariupol i doprowadził do śmierci dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy niewinnych ukraińskich ofiar. On chce mnie zabić, a ja chcę żyć, tak samo jak chcą żyć Ukraińcy – w naszym własnym państwie. Jak można znaleźć kompromis w takiej sytuacji? Nie ma szans.

Główni sojusznicy Ukrainy to Stany Zjednoczone i państwa NATO. W sojuszu padają głosy, że może zatrzymanie wojny byłoby obecnie w interesie wolnego świata. Czy jesteście w stanie walczyć bez wsparcia NATO i USA?