Domniemany „rzeźnik Mariupola” zdymisjonowany w MON. Odpowiedział za rozkradanie silników do czołgów?

Sładkow nie ujawnił powodów odwołania generała ze stanowiska wiceministra obrony. Jednak w rosyjskich serwisach pojawiły się jednocześnie doniesienia o aresztowaniu płk. Aleksandra Denisowa, z działu wsparcia technicznego Południowego Okręgu Wojskowego. Działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej miał on pomóc w okresie od listopada 2021 do kwietnia 2022 r. - a więc również już w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę - w kradzieży siedmiu silników V-92S2 przeznaczonych do czołgów T-90. Ich wartość to ok. 20,5 mln rubli, czyli równowartość ok. 1 mln zł. Nie wiadomo, komu grupa chciała sprzedawać silniki.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja: Każdy chce mieć własną armię Poza Grupą Wagnera i prawie prywatnym wojskiem władcy Czeczenii, Ramzana Kadyrowa, pojawiają się oddziały największych koncernów

Nie jest jasne, czy Mizincew został zdymisjonowany w związku z kradzieżami w Południowym Okręgu Wojskowym, jednak w MON odpowiadał za logistykę.