Dowództwo Zarządzania Kryzysowego, kierowane przez Shadmaniego, było odpowiedzialne za prowadzenie działań wojennych i zatwierdzanie ataków rakietowych na Izrael.

Gen. Ali Shadmani był odpowiedzialny za ataki na cele związane z Izraelem

Przed awansem Shadmani był zastępcą dowódcy operacyjnego, kierował też Wydziałem Operacyjnym irańskiego Sztabu Generalnego. W czasie swojej kariery wojskowej odgrywał kluczową rolę w koordynowaniu uderzeń rakietowych, prowadzeniu atak dronowych i innych działań przeciwko celom związanym z Izraelem.

Gen. Shadmani to kolejny wysokiej rangi przedstawiciel irańskiej armii, który zginął od momentu rozpoczęcia izraelskiej operacji wojskowej „Powstający Lew”. Wcześniej, oprócz wspomnianego generała Rashida zginęli też szef Sztabu Generalnego Iranu gen. Mohammed Bagheri oraz dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej gen. Hosejn Salami.

Izraelska operacja „Powstający Lew” ma na celu uniemożliwienie uzyskania przez Iran broni nuklearnej. Od 13 czerwca Izrael atakuje z powietrza cele związane z programem nuklearnym w Iranie, ale też cele wojskowe i siedziby irańskich władz. W dotychczasowych atakach Izraela na Iran zginęły co najmniej 224 osoby – strona irańska podaje, że w 90 proc. to cywile. W atakach Iranu na Izrael zginęły 24 osoby, według informacji przekazywanych przez stronę izraelską są to cywile.