Godzina prawdy dla Iranu

Ale Irańczycy są też bardzo sfrustrowani z powodu fatalnej sytuacji gospodarczej kraju. Inflacja sięga 30 proc. w skali roku, irański rial zaś gwałtownie traci na wartości (jeden amerykański dolar jest już wart ponad 42 tysiące rialów). W kraju, który ma drugie największe rezerwy gazu na świecie, brakuje m.in. tego właśnie surowca przez co dochodzi do permanentnego wyłączania prądu. Dumny perski naród pełen dobrze wykształconych ludzi jest świadkiem załamania poziomu życia poniżej Egiptu i toczącej przecież wojnę Ukrainy. Jednym z powodów jest daleko idące skorumpowanie reżimu. Ale znacznie ważniejsze okazują się być sankcje, którymi od lat jest obciążony Iran z powodu starań o zdobycie broni jądrowej. Ich celem jest zabezpieczenie rządzącej kasty przed upadkiem, jaki spotkał m.in. Muammara Kadafiego zaledwie kilka lat po rezygnacji z budowy własnej broni jądrowej.

Putin nie uratuje Chamenei, jak uratował przed dziesięciu laty Baszara Asada

W 2015 roku na odsiecz reżimowi Baszara Asada przyszła Moskwa. Czy teraz zrobiłaby to samo dla Chamenei? Mało prawdopodobne. Od blisko czterech lat Kreml jest wciągnięty w niezwykle kosztowną w ludziach i funduszach wojnę w Ukrainie. Nie ma więc potencjału na zamorską interwencję. Ogromny ciężar operacji syryjskiej zakończył się zresztą dla Rosji fatalnie: Asad upadł, a Rosjanie nie mieli już możliwości go uratować. Teheran nie ma też co liczyć na swojego drugiego, kluczowego sojusznika: Chiny. Pekin co prawda na znaczną skalę kupuje irańską ropę, ale w rozgrywki geopolityczne na Bliskim Wschodzie włączyć się nie zamierza.

Sytuacja w regionie źle rozwija się dla irańskiego reżimu. Po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku Netanjahu przeprowadził pacyfikację na szeroką skalę Strefy Gazy, w znacznym stopniu niszcząc organizację terrorystyczną, która była kluczowym sojusznikiem ajatollahów. Podobnie się stało z Hezbollahem po uderzeniu Izraelczyków na Liban. Także reżim Asada w Syrii był kluczowym aliantem Teheranu. Teraz z tego, co Irańczycy zwykli nazywać „osią oporu,” pozostali Huti w Jemenie, jednak i oni znaleźli się na celowniku Izraela.

Po śmierci ojca irańskiej rewolucji Ruhollaha Chomeiniego w 1989 roku najwyższą władzę objął Chamenei. Systematycznie zaostrzał autorytarny model władzy. Dziś jednak przywódca o podeszłym wieku ma wiele problemów zdrowotnych. To wróży rychłą zmianę władzy, co zawsze w dyktaturach jest momentem delikatnym. Tym bardziej że nadzieje na przebudowę kraju wiązane z nowym prezydentem Masudem Pezeszkijanem nie spełniły się.