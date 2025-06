Iran prosi państwa arabskie o wpłynięcie na Donalda Trumpa

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Iran miał zwrócić się do Omanu, Kataru i Arabii Saudyjskiej, by te wezwały Trumpa do wywarcia presji na Beniamina Netanjahu w sprawie zawieszenia broni. Iran miał w zamian zaoferować większą elastyczność w negocjacjach na temat porozumienia nuklearnego.

„Jeśli prezydent Trump jest szczery w sprawie dyplomacji i zainteresowany zatrzymaniem tej wojny, kolejne kroki będą miały istotne znaczenie. Izrael musi wstrzymać swoją agresję, w przypadku braku całkowitego wstrzymania militarnej agresji przeciwko nam, nasza odpowiedź będzie trwać” – oświadczył szef MSZ Iranu Abbas Aragczi.

Tymczasem premier Izraela Beniamin Netanjahu mówił w poniedziałek dziennikarzom, że Izrael zamierza wyeliminować zagrożenie stwarzane przez irański program nuklearny i program rakietowy. Dodał, że Iran miał 60 dni na to, by uniknąć konfliktu metodami dyplomatycznymi – nawiązał w ten sposób do czasu, jaki USA dały Iranowi na zawarcie porozumienia nuklearnego. Iran nie zgadzał się jednak na kluczowe żądanie USA – tzn. wstrzymanie wzbogacania uranu na terytorium kraju. Teheran przekonuje, że jego program nuklearny ma charakter pokojowy, a wzbogacony uran jest mu potrzebny jako paliwo dla elektrowni jądrowych.

Bliski Wschód - mapa regionu Foto: PAP

Izrael rozpoczął działania militarne przeciwko Iranowi 13 czerwca. W ramach operacji „Powstający Lew” atakowane są cele związane z irańskim programem nuklearnym, ale też cele wojskowe i siedziby irańskich władz. W atakach zginęło wielu wysokich rangą przedstawicieli irańskich sił zbrojnych – w tym dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej gen. Hosejn Salami i szef Sztabu Generalnego irańskiej armii Mohammad Bagheri. Izrael twierdzi też, że zdobył panowanie nad przestrzenią powietrzną nad Teheranem i zniszczył 1/3 irańskich wyrzutni pocisków balistycznych.