Rusłan Szoszyn: Wojna Izraela z Iranem może wstrząsnąć Kaukazem i Azją Centralną

Kilka dni przed wybuchem wojny z Izraelem doradca najwyższego przywódcy Iranu Ali Akbar Welajati nazwał „spiskiem” próbę utworzenia „korytarza zangezurskiego” i stwierdził, że to dzięki staraniom Teheranu inicjatywa została wstrzymana. Co prawda wcześniej Iran zgodził się na budowę drogi, ale na swoim terytorium, nad którą miałby całkowitą kontrolę.

W przeszłości przywódca Azerbejdżanu już sugerował, że kraj może w sposób militarny rozwiązać trwający od lat spór o komunikację na południu Armenii. Co by się stało, gdyby władze w Baku zdecydowały się na to w tej chwili?

– Iran zawsze się sprzeciwiał eksterytorialnemu korytarzowi i w Baku musieli się liczyć z ewentualną ostrą odpowiedzią Iranu na ewentualną interwencję zbrojną w armeńskim Sjuniku. W tej sytuacji Armenia już nie mogłaby liczyć na wsparcie Iranu, który walczy o przetrwanie – mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Wojtasiewicz, analityk ds. Kaukazu Południowego w PISM.

Ekspert wskazuje, że w tej sytuacji Paszynian w Ankarze będzie musiał szukać kompromisu z Azerbejdżanem i Turcją. Już po ataku Izraela na Iran doradca azerbejdżańskiego prezydenta Hikmet Hajiyev przypominał, że w Baku oczekują na to, że Erywań podejmie kroki w kwestii „korytarza zangezurskiego”. Od tego też będzie zależało to, jak szybko kraje podpiszą traktat pokojowy, który zakończy trwające od dekad spory.