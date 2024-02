We wtorek nad ranem ministerstwo obrony Armenii poinformowało, że siły azerbejdżańskie zaatakowały armeński posterunek na granicy w okolicy miejscowości Nerkin Hand. Zginęło czterech armeńskich żołnierzy, kilku zostało rannych. W Erywaniu oskarżają władze w Baku o „niesprowokowaną nielegalną agresję przeciwko Armenii”. Azerbejdżańska straż graniczna poinformowała zaś, że przeprowadziła „operację odwetową” w odpowiedzi na „prowokację sił zbrojnych Armenii”.

Reklama

To najpoważniejszy incydent pomiędzy krajami, odkąd we wrześniu ubiegłego roku azerbejdżańska armia całkowicie odzyskała kontrolę nad Górskim Karabachem, przez dekady zarządzanym przez ormiańskich separatystów. Od tamtej pory trwają rozmowy pomiędzy krajami na temat zawarcia historycznego porozumienia. Wtorkowa strzelanina na granicy pokazuje, że do zgody jeszcze daleko.

Azerbejdżan testuje Unię Europejską

– Traktowałbym to jako presję ze strony Azerbejdżanu, który w ten sposób chce skłonić Armenię do jak najszybszego podpisania traktatu pokojowego na warunkach władz w Baku. W Armenii znajduje się też unijna misja obserwacyjna. Azerbejdżan testuje więc również determinację Unii Europejskiej jako nieformalnego gwaranta bezpieczeństwa – mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Górecki, były dyplomata i główny analityk OSW ds. Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej.

Interesujące jest to, że do wtorkowego starcia na granicy doszło w prowincji Sjunik, przez którą przebiega tzw. korytarz zangezurski. To droga łącząca azerską eksklawę Nachiczewan z Azerbejdżanem. Ma dla Baku strategiczne znaczenie, gdyż chodzi też o połączenie lądowe z Turcją, głównym politycznym i militarnym sojusznikiem Azerów. Prezydent Ilham Alijew upominał się o to przy okazji przedterminowych wyborów prezydenckich, w których ostatnio pochwalił się 92-proc. zwycięstwem, rozpoczynając piątą kadencję. Domagał się nie tylko otwarcia drogi, ale i przepuszczenia transportu z Azerbejdżanu bez żadnej kontroli.