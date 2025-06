„Szukający rozgłosu prezydent Francji Emmanuel Macron, błędnie stwierdził, że opuściłem szczyt G7 w Kanadzie, by wrócić do D.C. (chodzi o Dystrykt Kolumbii, obszar, na którym znajduje się Waszyngton – red.), aby pracować nad 'zawieszeniem broni' między Izraelem a Iranem. Błąd! Nie ma pojęcia dlaczego jestem w drodze do Waszyngtonu, ale z pewnością nie ma to nic wspólnego z zawieszeniem broni. Chodzi o coś znacznie większego niż to. Celowo czy nie, Emmanuel Macron zawsze się myli” - napisał Trump.

Reklama

USA chcą podjąć rozmowy ostatniej szansy z Iranem?

Trump odniósł się do wypowiedzi Macrona, który – komentując opuszczenie przez Trumpa szczytu G7 – ocenił to jako „pozytywny sygnał”, ponieważ - jak mówił - celem wyjazdu Trumpa jest jak najszybsze doprowadzenie do zawarcia zaproponowanego przez USA zawieszenia broni przez Izrael i Iran. – Jest oferta, która została przedstawiona, w szczególności dotycząca zawieszenia broni i rozpoczęcia szerszej dyskusji. Sądzę, że to dobra rzecz – mówił dziennikarzom Macron.

Tymczasem serwis Axios podał, że Biały Dom rozmawia z Iranem na temat ewentualnego spotkania specjalnego wysłannika Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa z szefem MSZ Iranu Abbasem Araghczim. Axios powołuje się na cztery różne źródła. Do spotkania miałoby dojść w tym tygodniu.