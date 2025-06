Kontrowersje wokół zakupu 96 śmigłowców AH-64E Apache

Umowę na zakup 96 śmigłowców AH-64E Apache zawarliśmy w sierpniu 2024 r. Zapłacimy za nie ok. 10 mld dolarów, co przy dzisiejszym kursie wynosi prawie 40 mld zł. Dostawy są zaplanowane na lata 2028-2032. Dla Wojska Polskiego będzie to olbrzymie wyzwanie. Po pierwsze, nigdy nie mieliśmy tak dużej liczby śmigłowców uderzeniowych, potrzebne będzie wyszkolenie ponad tysiąca specjalistów (pilotów i obsługi naziemnej) do ich obsługi oraz zbudowanie odpowiedniej infrastruktury. Po drugie, będzie to olbrzymie wyzwanie budżetowe. Zakup uzbrojenia to tylko ok. 30 proc. wszystkich kosztów w czasie tzw. cyklu życia. To oznacza, że jeśli do 2032 r. wydamy ok. 40 mld zł na zakup tych statków, to przez kolejnych 40 lat wydamy jeszcze prawie 100 mld zł na ich utrzymanie. Średnio licząc tylko utrzymanie śmigłowców szturmowych będzie nas kosztować ponad 2 mld zł rocznie. Kupując aż 96 AH-64E Apache, nie licząc USA, Polska staje się państwem, które ma ich najwięcej na świecie.

W debacie publicznej pojawiają się też wątpliwości, czy na pewno śmigłowce sprawdzają się na współczesnym polu walki, skoro są tak mało widoczne podczas wojny Rosji z Ukrainą. - Apacze są potrzebne, ale nie same. Potrzebny jest system, który składa się z tanich bezzałogowych statków powietrznych, skutecznego przekazywania danych celowniczych, środków rażenia pośredniego i warstwy walki radioelektronicznej. Na razie mamy zaledwie jeden z tych elementów – i to najdroższy. Podsumowując: śmigłowiec szturmowy nie umiera. Ale jego sens istnienia zależy dziś nie tylko od jego możliwości, a od zdolności armii do stworzenia wokół niego systemu wspierającego. I tu SZ RP mają dużo pracy przed sobą – skomentował w mediach społecznościowych Konrad Muzyka, założyciel i dyrektor Rochan Consulting.

Z kolei jeśli chodzi o korzyści przemysłowe, to najwięcej na obsłudze powinny zyskać Wojskowe Zakłady nr 1 w Łodzi (Polska Grupa Zbrojeniowa), które już prowadzą rozmowy z Boeingiem, jak ten sprzęt serwisować. Przy okazji tej umowy polscy podatnicy zapłacą dodatkowo ok. 1 mld złotych za transfer technologii, która ma trafić do naszych zakładów przemysłowych.