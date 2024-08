- Ta umowa zmieni oblicze funkcjonowania polskiej armii. Filozofia funkcjonowania Sił Zbrojnych to jest współdziałanie. Wojska pancerne nie mogą dobrze funkcjonować bez rozpoznania, bez śmigłowców, to jest system naczyń połączonych – mówił podczas podpisania umowy wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. – To jest przełomowy moment – stwierdził polityk i dodał, że „Abramsy, Apache, F-35 tworzą jeden wielki organizm”.

- Polska stanie się największym użytkownikiem tych śmigłowców, poza USA, na świecie — mówił z kolei ambasador USA Mark Brzeziński.



Skorzysta przemysł

Umowa przewiduje dostawę m.in. nowoczesnych radarów, a także symulatory, pakiet logistyczny oraz amunicję. Powiązane z tym zakupem są również trzy umowy offsetowe, za które zapłacimy miliard złotych. Polskie zakłady, m.in. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi, mają pozyskać technologię od amerykańskiego Boeinga i koncernu GE Aerospace.

Pierwsze AH-64 już w 2024 r.

Dostawy rozpoczną się w 2028 r. i mają potrwać do 2032 r., ale już w tym roku powinno do nas trafić pierwszych osiem śmigłowców AH 64D. To starsze wersje, ale na nich będą się mogli szkolić polscy piloci i — co szczególnie istotne - obsługa naziemna.